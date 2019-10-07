連千毅「收押可看電視」看自己新聞可串證！看守所：照規定准許持有

▲連千毅傳出收押可以看電視，恐有看自己新聞串證的疑慮 。（圖／地方中心攝）



記者林彥臣／綜合報導

直播主連千毅收押禁見，不過現在卻傳出他在監所內，花費3200元持有掌上型電視打發時間，但是法官當初以有「串證之虞」的理由將他羈押禁見，現在讓他持有電視則有收看自己新聞間接串證的疑慮。對此看守所與矯正所方面卻認為，合乎規定申請，准許他持有電視。

燕巢看守所戒護科長郭文傑表示，連千毅的押票沒有特別註記禁止持有電視，所以看守所方面按照規定准許他持有電視。

矯正署方面表示，押票上面沒限制，而且保障被告人權無罪推定論，接受他的申請。

連千毅從10月2日開始取得電視，5日新聞播報他的商品被確認是假貨，6日連千毅護衛隊長「源哥」涉及直播主之亂拘提到案，7日竹聯幫堂主蘭小明切割連千毅，引發了看新聞可能導致間接串供的疑慮。

燕巢看守所戒護科長郭文傑指出，107年1月23日，高分檢已經停止適用限制持有電視，所以看守所方面按照這個規定，准許連千毅持有電視。

法官當初裁定羈押禁見，如果看電視有可能串證，就必須包含在內，與矯正署方面認定的「押票沒限制」明顯不同調。

高雄地檢署上午指派兩名檢察官前往高雄看守所調查發現，連千毅確有委託所方購得掌上型電視，該電視只能收看數位電視頻道；至於連千毅收看的電視節目內容，因屬法務部矯正署權限，並未過問。

雄檢指出，監所人犯生活管理事項十分繁瑣，執行法院羈押禁見裁定屬於監所對被告在監所內的生活管理範疇，相關裁量權的行使，事涉監所獄政管理的專業權限。

雄檢表示，允許被告在監所內收看電視節目是否與法院裁定的目的與範圍相符，涉及各權責機關認定，為避免爭議才發出此禁令；接觸新聞訊息的管道，包括電視新聞、報紙、廣播新聞等。

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