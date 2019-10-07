騎到一半遭賓士撞倒毆打　24歲騎士裝無辜「我遇惡煞」…警一秒揭穿

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子騎機車遇到仇家，雙方在大馬路嗆聲後，男子騎機車逃竄，被對方開賓士追到巷內撞倒，車內下來一人，朝男子臉上揮拳後離開，男子立刻打電話給友人求救，還宣稱對方不明就理亂打人。不過警方調查雙方本來就有糾紛，目前已鎖定相關人，將約談到案說明。

▲陳男未戴安全帽騎車遇仇家雙方對嗆，卻向警方說遇惡煞。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

陳姓男子（24歲）供稱6日凌晨2時許，騎機車在板橋區三民路上，遇到一部賓士車，不分青紅皂白將他攔下並將他背部、肩膀毆打成傷，還疑似看到後座男子拿著棒球棒，他心生恐懼請朋友打電話報警。

但警方調查，根本不是這麼一回事。雙方本來就互相認識，後來發生嫌隙，當天凌晨冤家路窄，在三民路遇上對嗆；從監視器影片內容看來，陳男未戴安全帽騎機車，與一部賓士車上的男子有叫囂行為，隨後騎機車快速離開。

之後雙方在巷弄內追逐，賓士車將陳男機車撞倒，從副駕駛座下來一名男子，先大聲對他喝斥，再朝他臉上揮了一拳，隨後上車離開，陳男才打電話請朋友代為報案，自稱在街上遇惡煞，不明就理遭攔下毆傷肩膀、背部；不過警方一查根本不是這麼一回事，警方指出只有毆打人是事實，目前已循線鎖定相關人，將約談到案說明。

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