　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台積電7奈米強效版已量產　6奈米2020年底量產

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 台積電股東會，劉德音處女秀 。（圖／記者周康玉攝）

▲台積電7奈米強效版。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）今（7）日宣布，領先業界導入極紫外光（EUV）微影技術的7奈米強效版（N7+）製程已協助客戶產品大量進入市場。導入EUV微影技術的7奈米強效版奠基於7奈米（N7）製程上，為6奈米和更先進製程奠定良好基礎。

台積電表示，7奈米強效版的量產速度是史上量產速度最快的製程之一，已於第2季開始量產，在7奈米製程技術量產超過一年時間的情況下，7奈米強效版良率與7奈米已相當接近。

7奈米強效版除了提供整體效能的提升，其邏輯密度比7奈米提高15%-20%，同時降低功耗，使其成為業界下一波產品中更受歡迎的製程選擇，台積電亦快速布建產能以滿足多個客戶對於7奈米強效版的需求。

請繼續往下閱讀...

台積電宣布，其EUV設備已達成熟生產的實力，EUV設備機台亦達大量生產的目標，在日常運作的輸出功率都大於250瓦。

台積電業務開發副總經理張曉強博士表示，AI和5G的應用為晶片設計開啟了更多的可能，台積電的客戶充滿創新及領先的設計理念，需要台積電的技術和製造能力使其實現。台積電在EUV微影技術上的成功，使公司不僅能夠具體落實客戶的領先設計，同時能使其大量生產。

7奈米強效版的成功經驗是未來先進製程技術的基石。台積電6奈米製程技術（N6）將於2020年第一季進入試產，並於明年底前進入量產。

EUV微影技術使台積電能夠持續推動晶片微縮，因 EUV 的較短波長能夠更完美地解析先進製程的設計。隨著EUV微影技術的進一步應用，6奈米的邏輯密度將比7奈米提高18%，而6奈米憑藉著與7奈米完全相容的設計法則，亦可大幅縮短客戶產品上
市的時間。

 

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘難過：每天花7hrs手
大媽買筍絲拜拜！「中午吃一口」拿回整包求退錢　攤販妹怒
「Her」全館66折起！「超夯21天霜」限時特賣　好心動阿~
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台積電7奈米強效版已量產　6奈米2020年底量產

搶救實體「書局」！圖書出版免營業稅　財政部盼符合3條件

SDP（堺工廠）發聲明：台灣廠商84億元貨款將完全依照合約履行付款

元富證券號召同仁、客戶淨灘　善盡企業社會責任守護海洋

台股上周勇奪外資吸金王寶座　第4季展望正向可瞄準5大族群

鍵盤、影像、電源三大產品線爆發　群光第3季營收年增6.4%創新高

聯合再生合併滿週年　首發兩款「氫能機車」

低利率、寬鬆政策浮濫　專家指金價、美元同步上揚將成常態　

國泰世華KOKO推3大出國神器　刷卡享5.8%回饋、班機延誤最高賠1.8萬

聯詠9月營收56.14億元創單月新高　Q3財測近高標

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

記錄小阿金35週狂奔吃飯成長史 滑倒模樣萌翻網：長多大都憨XD

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

台積電7奈米強效版已量產　6奈米2020年底量產

搶救實體「書局」！圖書出版免營業稅　財政部盼符合3條件

SDP（堺工廠）發聲明：台灣廠商84億元貨款將完全依照合約履行付款

元富證券號召同仁、客戶淨灘　善盡企業社會責任守護海洋

台股上周勇奪外資吸金王寶座　第4季展望正向可瞄準5大族群

鍵盤、影像、電源三大產品線爆發　群光第3季營收年增6.4%創新高

聯合再生合併滿週年　首發兩款「氫能機車」

低利率、寬鬆政策浮濫　專家指金價、美元同步上揚將成常態　

國泰世華KOKO推3大出國神器　刷卡享5.8%回饋、班機延誤最高賠1.8萬

聯詠9月營收56.14億元創單月新高　Q3財測近高標

跟親民黨拿總統大選門票？　王金平：我從頭到尾說參選到底啊！

林宥嘉做音樂太拼憂「會提早死掉」...丁文琪心疼送「愛的箴言」暖哭了

影／要試乘法拉利！2醉漢進車行「翹腿睡30分」...還把老闆當uber司機

SPF粉底≠防曬！每天簡單5步驟「養出蛋白肌」...早晚保濕超重要

多喝水還不夠！外國研究：最佳美肌飲品竟是牛奶

破壞台大連儂牆　陸男遭諭令限制出境…二姑：他後天要回去耶

曾雅蘭小孩嗆「聊天就能賺錢」　張鳳書出妙招：帶來錄影保證唉唉叫

日職／季後賽連3天登板　宋家豪挨致命轟吞敗樂天淘汰

「限2000名」郭台銘粉絲見面會10／20南下高雄　10／27轉進台中

台積電7奈米強效版已量產　6奈米2020年底量產

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

財經熱門新聞

遠雄4大弊案一次看懂！　趙藤雄..

高鐵南延票價預估出爐！左營到屏..

大聯大文曄終止代理德儀　股價重..

國泰KOKO推3大出國神器　刷..

遠雄弊案扯出遠雄人壽、遠雄營造..

高鐵南延注定賠錢　財長：不一定

拒當下流老人　各年級生解方看這..

徐旭東問王文淵穿什麼內褲　老友..

勞動部：外送業者如未配合「外送..

家長連署要「帶薪陪病假」　勞動..

電子支付好夯！使用人數衝568..

郭明錤：明年Q1 iPhone..

SDP（堺工廠）發聲明：台灣廠..

任天堂出貨衝！旺宏9月營收創新..

更多熱門

相關新聞

蘋概股撐盤！台股收盤上漲40點　守住10,900點並收復均線

台股今（7）日維持狹幅震盪，開盤突破10,900點後穩守關卡，持續在10,940點附近徘迴，終場收在10,935點、上漲40點，漲幅0.37%，收復5日線、10日線，成交量新台幣1,136.33億元。

鴻海、台積電領漲　台股開盤上漲38點飛越10900點

投資買老大，別買老二！

台股開高後轉跌又翻紅　收盤上漲18點未守住10,900點

道瓊大反彈！跌逾300點後收漲　台股受激勵開盤站上10,900點

關鍵字：

台積電7奈米6奈米先進製程EUV極紫外光

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

魚死了！貴婦淚崩撒錢「辦富豪式喪禮」

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

女友曾是AV女優　25歲男崩潰…

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面