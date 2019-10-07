「限2000名」郭台銘粉絲見面會10／20南下高雄　10／27轉進台中





▲郭台銘見面會高雄場。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘9月28日在三創生活園區進行果粉見面會，限額1000名，開放報名瞬間就額滿，引起許多網友熱烈討論，還有粉絲哭喊搶不到。郭台銘7日再公布果粉見面會下一個地點高雄、台中，名額各開放2000名，除了準備神秘禮物給參加的果粉，還有限定版應援小物，請網友拭目以待。

「各位果粉大家好，期盼已久的果粉見面會高雄場、台中場，就要閃亮登場啦！！」郭台銘7日晚間在臉書上公布果粉見面會時間，高雄場為10月20日（星期日）下午2點至5點，地點在高雄展覽館301大會堂（高雄市前鎮區成功二路39號），限額2000名 。

關於台中場，郭台銘說，時間為10月27日（星期日）下午2點至5點，地點在台中洲際宴展中心3樓多功能會議中心（台中市北屯區崇德路三段833號），同樣限額2000名。

郭台銘提醒，高雄場、台中場果粉見面會自7日晚上20:00開始線上報名，一定要報名，現場憑報名成功的QR Code入場。除了會貼心準備神秘禮物給參加的果粉，還會有限定版應援小物，請大家拭目以待。另外「不能到場的果粉別傷心，活動全程會於郭台銘臉書直播，歡迎各方果粉線上同樂」。

【高雄場報名網址點此】

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