陸客狠撕台大連儂牆！學生會堅決不撤告、和解　籲「撕一貼百」

▲台大學生會針對校內連儂牆遭陸客破壞聲明堅決提告，以法治抵抗蠻橫侵略。（圖／取自台大學生會臉書）

記者許展溢／台北報導

台灣大學在校內設置的連儂牆今（7 日）上午遭2位大陸觀光客破壞。台大學生會今晚發聲明指出，不僅台大，這樣的事情也在全台多所大專院校發生，學生會絕不默許、放縱此蠻橫行徑，決定將提出毀損告訴，且不會撤告或和解。

學生會聲明提到，觀光客將連儂牆展板上展示的海報紙張撕毀後，本來要帶著逃離現場，還好是現場目擊同學將整段破壞連儂牆的過程以影片紀錄，同時也協助校方報警處理，學生會已在中午到警察局完成筆錄，並 確定提起毀損罪告訴。



學生會表示，連儂牆遭到破壞，在台大、也在全台多所大專院校發生，甚至傳出大陸學生攻擊聲援香港學生的消息。這些行為都不僅僅是隨機、偶發、情緒性的個人行為，更是透過無視法治的暴力，脅迫個人表達意見的自由，在台大，學生會不會默許、放縱挑戰此蠻橫行徑。

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▲陸籍夫妻撕毀台大連儂牆。（圖／翻攝臉書「台大學生會 NTUSA」）

對於連儂牆空間，學生會說，是由學生會借用並與校內學生一同展設，以聲援香港人，且連儂牆的設置經由校內程序合法申請，是受到法治保護、校內同學言論自由的展現。因此，對於該遊客破壞連儂牆的行為，學生會 堅決提告並且不會撤告或和解，以台灣法治抵抗對民主自由的侵害。



台大學生會最後呼籲「撕一貼百」，請同學們繼續前往活大連儂牆留言，透過行動，表達對香港人民的支持。並以電影《返校》中政權的恐怖在台灣史上不只是過去式，也是對未來的永恆警惕舉例，在自由之前，必須記得，自由有多麼得來不易，而香港人正在前線以肉身記憶，而在台灣的大家，能給香港的最大支持，就是透過一整座島嶼的自由，告訴港人、告訴世界，面對霸權，我們抵抗，並成功捍衛了自由的生活。

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