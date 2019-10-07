解放軍「8艘」62型護衛艇退役！56型護衛艦直接取代...已有50艘下水

▲8艘62型護衛艇退役。（圖／翻攝南部強軍號微信，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

解放軍海軍某支隊上個月舉行一場退役儀式，8艘62型護衛艇集體退出現役，取而代之的是056型護衛艦，目前也已經有50艘下水、20艘正在建造。儀式結束後，支隊領導表示，「這8艘護衛艇的光榮退役，見證了人民海軍由近海走向大洋、從小艇到大艦的華麗變身。」

綜合媒體報導，62型護衛艇是中國自行設計建造的第一代大型高速護衛艇，更曾一口氣打造400艘之多，最高航速30節，以前解放軍海軍的魚雷快艇大多速度慢，該型高速護衛艇的服役將此狀況大大改觀。

近年隨著解放軍海軍發展速度甚快，62型護衛艇已無法滿足中國近海防禦的需求，取而代之的是056型護衛艦。據悉，056護衛艦全長89米，寬11米，吃水4米，滿載排水量1300噸，乘員60人，搭配的是大陸國產柴油發動機，最大航速達到28節。

此外，056還採用了先進的隱身技術，是典型的深V艦體和全封閉艦橋；武器方面，056更配備有2組2聯裝枚鷹擊-83系列反艦導彈，而最大射程達200公里。056型護衛艦的主砲是一門由俄製AK176發展而來的PJ26型76毫米高平兩用艦炮，其初速可以達到每秒980米，最大射程17公里。

▲056型護衛艦。（圖／翻攝百度百科）



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