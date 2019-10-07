韓國瑜副手互補性女性、南部、本省籍　苦苓「突破盲腸」：李佳芬！

▲韓國瑜的副手互補性特質「女性」、「南部」、「本省籍」，苦苓認為就是李佳芬。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜近日頻傳副手人選，包括朱立倫、張善政、周錫瑋、江啟臣等等，都是傳出擔任副手的可能性。政治學教授范世平日前在政論節目分析，韓國瑜想要尋找的具備互補性的副手對象，包括「女性」、「南部」、「本省籍」等都是重要的特質。對此另外一位來賓作家苦苓聽完「女性」、「南部」、「本省籍」立刻驚呼，「李佳芬」。

▲師範大學政治研究所教授范世平示意圖。（圖／記者陳政錄攝）



根據4日播出的政論節目《鄭知道了》，政治學教授范世平分析韓國瑜想找的副手人選表示，韓國瑜本來想找的是女性，或者是本省籍，或者非政治人物，因為韓國瑜本身是外省籍，這樣比較有互補性，找個本省籍的、找個中南部的、找一個女性，所以他曾經找過……。

另一位來賓苦苓突然打斷驚呼，「李佳芬！」。此時全場所有人都大笑。

苦苓接著補充，「真的！你看！」中南部、本省籍的、然後女性，而且李佳芬才可以幫韓國瑜加分，李佳芬講話很動人，她說，「光明的力量，不會戰勝黑暗的力量」。

范世平說，韓國瑜如果找李佳芬，那也創下世界民主政治的典範，就是夫妻共同參選，如果是這樣，「我們台灣也創造政治奇蹟」。

▲知名作家苦苓。（圖／翻攝自苦苓臉書）



范世平接著分析，為什麼會有那三個指標，如果韓國瑜找了周錫瑋，第一個兩個都是男性，第二個周錫瑋也是外省籍，雖然台灣現在比較沒有省籍情結，但韓國瑜至少知道要達到一個省籍平衡，如果兩個人都是外省籍，他的族群還是那些人，變成開拓不了，就是同溫層。

另一位來賓資深媒體人黃創夏則補充，「你要體諒他啦，因為不管怎麼樣，11月22號之前，他一定要填一個副手下去」。

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