　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜副手互補性女性、南部、本省籍　苦苓「突破盲腸」：李佳芬！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜新北二重疏洪道造勢。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜的副手互補性特質「女性」、「南部」、「本省籍」，苦苓認為就是李佳芬。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜近日頻傳副手人選，包括朱立倫、張善政、周錫瑋、江啟臣等等，都是傳出擔任副手的可能性。政治學教授范世平日前在政論節目分析，韓國瑜想要尋找的具備互補性的副手對象，包括「女性」、「南部」、「本省籍」等都是重要的特質。對此另外一位來賓作家苦苓聽完「女性」、「南部」、「本省籍」立刻驚呼，「李佳芬」。

▲▼師範大學政治研究所教授范世平。（圖／記者陳政錄攝）

▲師範大學政治研究所教授范世平示意圖。（圖／記者陳政錄攝）

根據4日播出的政論節目《鄭知道了》，政治學教授范世平分析韓國瑜想找的副手人選表示，韓國瑜本來想找的是女性，或者是本省籍，或者非政治人物，因為韓國瑜本身是外省籍，這樣比較有互補性，找個本省籍的、找個中南部的、找一個女性，所以他曾經找過……。

另一位來賓苦苓突然打斷驚呼，「李佳芬！」。此時全場所有人都大笑。

苦苓接著補充，「真的！你看！」中南部、本省籍的、然後女性，而且李佳芬才可以幫韓國瑜加分，李佳芬講話很動人，她說，「光明的力量，不會戰勝黑暗的力量」。

范世平說，韓國瑜如果找李佳芬，那也創下世界民主政治的典範，就是夫妻共同參選，如果是這樣，「我們台灣也創造政治奇蹟」。

▲▼知名作家苦苓。（圖／翻攝自苦苓臉書）

▲知名作家苦苓。（圖／翻攝自苦苓臉書）

范世平接著分析，為什麼會有那三個指標，如果韓國瑜找了周錫瑋，第一個兩個都是男性，第二個周錫瑋也是外省籍，雖然台灣現在比較沒有省籍情結，但韓國瑜至少知道要達到一個省籍平衡，如果兩個人都是外省籍，他的族群還是那些人，變成開拓不了，就是同溫層。

另一位來賓資深媒體人黃創夏則補充，「你要體諒他啦，因為不管怎麼樣，11月22號之前，他一定要填一個副手下去」。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘難過：每天花7hrs手
大媽買筍絲拜拜！「中午吃一口」拿回整包求退錢　攤販妹怒
「Her」全館66折起！「超夯21天霜」限時特賣　好心動阿~
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

同事戴「綠水鬼」上班驚豔全場！　女員工眼睛秒發光…他氣勢瞬間被輾壓

逢甲夜市「一串糖葫蘆299」…他PO網罵太坑錢　店家冤：草莓比一般大3倍

影／「連千毅發財金」他拿到了！千元鈔票山「分享5次就抽到」　打開金額傻眼

影／爸媽巡田撿到「寶」藏浴室　他開門一秒嚇壞尖叫：搬這個回家幹嘛啦

月領23K加班70小時！馬尾妹怒檢舉…慣老闆慘噴30萬：是誰！

找到Uber Eats折70元神券　網嗨爆猛用...他爽叫4單「慘被鎖帳」！苦主超多

跟親民黨拿總統大選門票？　王金平：我從頭到尾說參選到底啊！

「限2000名」郭台銘粉絲見面會10／20南下高雄　10／27轉進台中

韓國瑜副手互補性女性、南部、本省籍　苦苓「突破盲腸」：李佳芬！

郭台銘與馬抱抱「就是針對韓」　宅神解密：2動作表達不滿

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

記錄小阿金35週狂奔吃飯成長史 滑倒模樣萌翻網：長多大都憨XD

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

跟親民黨拿總統大選門票？　王金平：我從頭到尾說參選到底啊！

「限2000名」郭台銘粉絲見面會10／20南下高雄　10／27轉進台中

韓國瑜副手互補性女性、南部、本省籍　苦苓「突破盲腸」：李佳芬！

郭台銘與馬抱抱「就是針對韓」　宅神解密：2動作表達不滿

出席國政願景座談為選總統鋪路？　王金平不否認重申「參選到底」

123座橋未納入管理　蘇貞昌：應再擴大清查全國橋樑

「和平不是靠別人施捨」　蔡英文視察海龍蛙人部隊：隨時保持最強戰力

國慶花車搶先曝光！　漢翔「勇鷹號」成最大亮點

快訊／國慶連假防「直播主再亂」　韓國瑜突宣布「閉鎖式臨檢」

揚言「禁蒙面」遭打臉　北市警局改口：尊重主辦意見

跟親民黨拿總統大選門票？　王金平：我從頭到尾說參選到底啊！

林宥嘉做音樂太拼憂「會提早死掉」...丁文琪心疼送「愛的箴言」暖哭了

影／要試乘法拉利！2醉漢進車行「翹腿睡30分」...還把老闆當uber司機

SPF粉底≠防曬！每天簡單5步驟「養出蛋白肌」...早晚保濕超重要

多喝水還不夠！外國研究：最佳美肌飲品竟是牛奶

破壞台大連儂牆　陸男遭諭令限制出境…二姑：他後天要回去耶

曾雅蘭小孩嗆「聊天就能賺錢」　張鳳書出妙招：帶來錄影保證唉唉叫

日職／季後賽連3天登板　宋家豪挨致命轟吞敗樂天淘汰

「限2000名」郭台銘粉絲見面會10／20南下高雄　10／27轉進台中

台積電7奈米強效版已量產　6奈米2020年底量產

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

政治熱門新聞

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆..

即／韓國瑜「夜襲」！市區閉鎖式..

「韓國瑜10/14落跑」陳致中..

示威者雷射筆照軍營　解放軍舉黃..

蔡英文論文在哪？台大生打臉徐永..

即／遭爆將請假！韓國瑜：若請會..

快訊／韓國瑜競辦怒告黃光芹7案

周錫瑋：馬英九那時人氣都沒韓國..

郭台銘拋震撼彈　拱黃健庭參選台..

高屏溪放煙火　高雄大樹辦活動遭..

韓國瑜遭爆請假　柯：第一步走錯..

韓民調下滑因「被討厭」　黃創夏..

中火排放廢水硼超標24倍　不排..

國旅卡放寬！明年起珠寶銀樓也可..

更多熱門

相關新聞

郭台銘與馬抱抱「針對韓」　宅神解密了

鴻海集團創辦人郭台銘退出國民黨後，仍與國民黨籍人士頻繁接觸，他6日受邀前往前台東縣長黃健庭的演講，還在活動中與前總統馬英九擁抱。對此，「宅神」朱學恆表示，其實郭台銘除了這些舉動以外，還有2個動作是在「針對韓國瑜」，藉此表達不滿。

王金平出席國政願景座談　重申「參選到底」

蔡英文視察海龍蛙人部隊：保持最強戰力

即／韓國瑜「夜襲」！市區閉鎖式臨檢　

蔡英文論文在哪？台大生打臉徐永泰

關鍵字：

韓國瑜副手女性南部本省李佳芬苦苓范世平鄭知道了2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

魚死了！貴婦淚崩撒錢「辦富豪式喪禮」

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

女友曾是AV女優　25歲男崩潰…

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面