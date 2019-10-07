夏日回憶、廟前石獅受青睞　崑大餐飲系赴大馬廚藝挑戰賽奪2銀1銅　

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系師生，首度參加「2019 FHM馬來西亞吉隆坡廚藝挑戰賽」，獲得2銀1銅1佳作的好成績，表現優異。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系施智偉老師、陳永富老師，帶領學生3年級劉振豪、2年級蔡晏慈、李姿璇首度參加「2019 FHM馬來西亞吉隆坡廚藝挑戰賽」，在咖啡大師競賽、咖啡拉花競賽、藝術麵包展示及創意盤式甜點展示等項目中獲得2銀1銅1佳作的好成績，表現優異。



「FHM馬來西亞吉隆坡廚藝挑戰賽」為兩年舉辦一次的國際賽事，是亞洲地區最受關注且相當具代表性的廚藝競賽，2019年9月24日至27日在馬來西亞吉隆波會議中心（KLCC）舉行，共吸引來自10多個國家，上千位選手參賽。崑山科大餐飲系團隊透過2019年度高教深耕補助，帶領學生前往參賽獲得佳績，無論是在咖啡製作或甜點創作，都讓國外評審相當驚艷。



馬來西亞籍的劉振豪同學代表崑山科大，返國參加「咖啡大師競賽」，在15分鐘內完成12杯咖啡（包括4杯濃縮咖啡、4杯奶製咖啡、4杯創意咖啡）的作品，同時以「夏日回憶」為主題，將暑假參加夏令營的回憶呈現在咖啡上，香氣以花香及果香為主，味道從酸到甜，研磨充滿夏日回憶的咖啡豆「衣索比亞-古吉烏拉嘎G1」，作品受到評審青睞，也贏得銀牌的好成績。

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李姿璇參與的「咖啡拉花」項目是採現場出題，選手要在10分鐘內完成評審給的圖形，作品以海馬、猩猩及玫瑰三種圖案的拉花，在10分鐘以英文介紹及完成作品，讓她拿下咖啡拉花銀牌，也是單項比賽全場最高分選手。





2年級的蔡晏慈參加「藝術麵包展示」項目，僅採用麵粉、水和糖，便創作出《廟前石獅》獲得銅牌。蔡晏慈表示，小時候喜歡與家人到廟裡拜拜，常被廟前的石獅所吸引，以前的年代，石獅是貴族擺設在家門口，作為守衛家園及驅邪的作用，也是早期漢人社會不可或缺的裝飾物之一。因此該次競賽透過藝術麵包，將特有的廟宇文化融入作品中，從構思到成品花了半年的時間，一體成形加上細緻的作工，成功吸引評審，獲得銅牌，另外她也在創意盤式甜點展示拿下佳作。





咖啡類指導老師施智偉表示，該場賽事難度頗高，要邊創作邊以英語全程講解作品，選手的臨場表現優於練習，讓他相當欣慰，期許學生未來能持續增進國際觀，不要侷限於既有的觀點上。烘培類指導老師陳永富提到，當食材變成了藝術展示品時，細膩度及審美觀會影響作品的呈現，因此他鼓勵學生在閒暇之餘要多積累美學方面的知識，以提高創作能量。

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