委外薪資未調整　陳怡珍爭取委外清潔人力福利　

▲委外薪資未調整，台南市議員陳怡珍積極爭取委外清潔人力福利。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市議員陳怡珍10月7日在議會質詢時指出，市府清潔人力自2011年縣市合併後開始委外承包，至今已經8、9年都適用最低薪資沒有調整，許多福利與市府所屬人員有落差，明明一樣工作卻兩樣情。

陳怡珍要求市府秘書處劉處長，應盡量減少委外派遣人力，增加市府工作機會，並擬定委外員額相關鼓勵辦法，提升委外派遣人員的福利，實質檢討派遣政策，以感謝第一線清潔人員的用心跟努力。

陳怡珍表示，市府目前沒有統整委外人力的資料，任由各局處室依人力需求辦理。現市府廳舍清潔人員在永華市政中心有15位、民治市政中心有9位，這些基層清潔人力負責清潔、維護廁所、環境整理等工作，卻成為編制外的勞工孤兒，沒有得到關心。

在2011年縣市合併前，清潔人員由市府「以工代賑」方式處理，縣市合併後開始委外承包，至今已經8、9年時間，期間市府皆以最低基本工資編列預算，導致委外人員沒有調整薪資的可能。雖然因基本工資調漲，收入有實質差異，但陳怡珍強調這是國家政策照顧勞工的基本需求，卻無法體現台南市政府關懷委外人力的善意。如同去年行政院宣布軍公教人員加薪3％政策，委外的人力派遣仍然看得到、享受不到，失去政府照顧基層員工的美意。

陳怡珍建議市府，可針對人員的工作表現態度進行考核，不要因噎廢食，為了委外而委外，行精簡之名但無精簡之實。清潔、維護環境是市政府的必要工作，理想的廳舍環境有賴於清潔人員努力，期盼市府提升委外人力的福利，擬定相關鼓勵辦法，回饋認真為市府付出的第一線員工。

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