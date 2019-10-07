繼乖乖後「哥哥」又贏了！長榮家族爭董事　弟不滿「整碗被端走」敗訴

▲長榮集團大房3兄弟爭奪董監事鬧上法院，北院10月7日判「弟弟派」敗訴。（圖，資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅志華／台北報導

近日國內大企業家族內鬥頻傳，知名食品公司「乖乖」董事兄弟，於2018年底時才因爭奪經營權鬧上新聞，最後由哥哥獲勝，而長榮已故創辦人張榮發大房3兄弟，也在2019年2月因爭奪董監事鬧上法院，其中大哥張國華與老臣柯麗卿拿下3董1監，引來2弟張國明、3弟張國政不滿，向法院提起訴訟。北院10月7日判2位弟弟敗訴，「乖乖」與「長榮」的2位「哥哥」接連獲得勝利。

據週刊報導，長榮集團於2月11日召開股東會，大哥張國華與柯麗卿聯手拿下3董1監，讓以張國政、張國明為首的「弟弟派」，不滿「整碗被哥哥捧走」，陸續向法院提出股東會決議無效、凍結董監事職權告發身兼張榮發基金會、張榮發慈善基金會董事長的鍾德美違法投票，訴請確認董事長行為無效等4大訴訟，並聲請定暫時狀態假處分。

北院3月時駁回「弟弟派」假處分聲請，認為本案以長榮國際為被告，而不是張國華，因此沒有爭執的法律關係，與假處分要件不合，且「弟弟派」不但沒闡明假處分的必要性，也沒提出「哥哥派」就任董事會，會對公司帶來怎樣重大、急迫性的傷害，認為無假處分必要。董事會決議無效部分，「哥哥派」再下一城，北院10月7日判「弟弟派」敗訴。

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