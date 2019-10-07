「生醫下世代園區」台南　黃偉哲見證工研院與成大簽署MOU

▲「生醫下世代園區」落腳台南，台南市長黃偉哲見證工研院與成大簽署MOU。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南台灣生技醫藥產業進入新時代，工研院與成功大學攜手在台南共築「生醫下世代園區」，10月7日於南台灣創新園區簽署合作意向書，雙方將以細胞治療與運算醫學為兩大重點發展項目，進行跨領域合作。

市長黃偉哲受邀擔任儀式見證人，對於工研院與南台灣首屈一指的醫學中心成大結合，黃偉哲表示樂觀其成，期待透過園區的成立，匯集南部生醫研發的能量，為南台灣生技開創新局，市府也將全力支持並請各單位貢獻第1線的實務經驗。

生技醫藥是政府推動「5+2」產業創新方案中的主要項目，「生醫下世代園區」落腳南台灣，除達到中央政府將國家級生技重鎮延伸到南台灣的目標，對於台南生技產業的升級亦有正向助益。市長黃偉哲表示，生技產業在台灣一向前景看好，但風險也高，因此學術界的研發成果若能透過良好的制度促使產官學合作，是很重要的；期盼能在很短的時間內，看到工研院跟成大合作的初步成果。

近年政府積極串連中南部在地產業，為強化南部研發能量，繼「國家生技研究園區」、「新竹生醫園區」後，工研院與成大合作成立「生醫下世代園區」，優先鎖定細胞治療與運算醫學兩大議題。

工研院院長劉文雄表示，細胞治療與運算醫學皆屬跨領域的主題，工研院屬於法人的研發單位，成大則是南部頂尖的學術單位，雙方未來將著重在培育人才，並會把相關技術成果引導至產業界。

成功大學蘇慧貞校長也指出，學校一直希望所有的尖端研究可以落地，而工研院則擁有豐富的全球實務運用的經驗，透過雙方的分工，相信可以擴大並真正創造出億萬的生技產業。

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