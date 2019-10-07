台南市政府首件官告民案　王家貞怒批是綠色恐怖

▲台南市政府首件官告民案，市議員王家貞怒批這是綠色恐怖。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府告鐵路東移受災戶陳致曉教授毀謗罪，市議員王家貞質詢法制處時，怒批民進黨口口聲聲說人民有百分之百言論自由，為何說一套做一套，被拆屋搶地的災民，為何不能針對可受公評之事提出評論，搬遷到漏水的照顧住宅災民不敢說話，不是市府做的對，而是災民們擔心害怕「綠色恐怖」。

台南市議會定期大會10月7日進行民政部門業務報告，市議員王家貞質詢台南市政府法制處，市府告陳致曉教授案子狀況進行的如何？花了多少錢？如果打的贏可得甚麼好處和美譽？如果打不贏又所謂何來？鐵路東移被拆遷戶心有不平提出意見，市府居然用告他們做為反擊，這不是不像民進黨政府嗎？民進黨政府不是一口一聲說人民有百分之百言論自由，更何況是拆人家屋搶人家地。

王家貞指出，民進黨不是鼓勵大家大放厥詞嗎？蔡英文也曾說可以對政府嗆聲拍桌，陳致曉教授和鐵路東移被迫拆遷戶身家財產被強奪，為何他們不可以發表保護合法利益言論，更何況鐵路東移這樁廣受社會關注有關社會公共利益的事件，大家都可發表看法，何況陳致曉教授是當事人，民進黨政府支持這個暴動那個暴動，說那叫爭取自由，為何陳致曉教授說的就是毀謗，市府甚至提出告訴，據了解還是第一樁官告民案，連無黨籍議員許又仁，都請市府撤回告訴，市府卻說依法行政。

台南市法制處長尤天厚答說，無法溝通才提告，言論自由是有界線的。王家貞一聽火氣上來，甚麼叫做有溝通，陳致曉教授表達願意跟市長黃偉哲對談，市府安排了嗎？市府所謂的跟市民溝通就是提告，民進黨講說人民有百分之百言論自由，原來言論自由只適用在民進黨自己人，對普羅大眾，言論則是處處受限，連評論公共事務都被告，這不是綠色恐怖甚麼是綠色恐怖。讓人難過的是敢怒不敢言的被迫搬遷戶搬到照顧住宅，不但不能安居還要忍受漏水之苦，市府可有苦民之苦？

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