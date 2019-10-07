台南市人口「生不如死」！？　林美燕要求檢討高齡化、少子化因應對策

▲台南市人口「生不如死」！市議員林美燕要求考會重新檢討研究高齡化、少子化因應對策。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

根據內政部戶政司統計，截至2019年7月為止，台南市出生人數僅6749人，遠低於死亡人數9074人，且至今連續7個月，死亡人數大於出生人數，老年人口比例皆超過15％，市議員林美燕說，六都之中以台南和高雄情況最為嚴重，此現象被媒體稱為「生不如死」，人口負成長恐提早來臨！

市議員林美燕質詢表示，台南市生育、育兒、教育、就業等福利政策誘因比別人少，要求研考會重新檢討研究高齡化、少子化因應對策，參考人口增加率位居六都之冠桃園市「333政策」。

林美燕表示，市長黃偉哲之前曾表示，解決人口問題並非一昧給予補助，但事實證明育兒津貼等補助措施沒提升，確實無法吸引年輕人遷入，使得台南市出生率屢創新低，長期以來在六都中敬陪末座。

林美燕指出，桃園市不僅有「333政策」，更為提升生育意願，讓懷孕婦女能安心養胎，還撥了3千萬元經費，為婦女生育第1胎之前提供婚後孕前檢查服務補助，還有孕期羊膜穿刺檢查，以及六都首創的人工生殖（試管嬰兒）等補助，都有助於出生率提升。

林美燕表示，台南補助第1胎6千元六都最少，她要求市府研考會重新檢討研究研究高齡化、少子化因應對策，且下個世代恐面臨勞動力缺口，以及勞動力人口老化，也應正視產業轉型，通盤檢討才能真的有具體改善。

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