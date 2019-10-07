跟親民黨拿總統大選門票？　王金平：我從頭到尾說參選到底啊！

▲跟親民黨拿總統大選門票？王金平：自然就是美啦！。（圖／宜蘭王金平之友會提供）

記者游芳男／宜蘭報導

立法院前院長王金平，7日傍晚將第一場國政願景獻給宜蘭鄉親，回答媒體提問時，他強調，「我從頭到尾說參選到底啊！我沒有說我不參選。」被問到是否會跟親民黨拿取門票？他回說：「這個自然就是美啦！讓它自然去發展啦！」

宜蘭王金平之友會，7日邀集宜蘭鄉親與王金平談國政願景，被問：「你來這邊做國政願景的座談會，那是不是代表為自己的總統大選作鋪路？」王回應「為整個國家」，這個座談會的一些內容跟結論，都可以提供給國人作參考。

王金平接著被追問「那不是為了自己大選做準備嗎？而且第一場還選在宜蘭？」王金平表示，「不全然是，有用到，到時就用，沒有用到提供給大家。」

媒體又問，所以還是不排除參與總統大選？王金平強調：「我從頭到尾說參選到底啊！我沒有說我不參選。」被問到還是會跟親民黨拿取那個門票？王金平笑說：「這個自然就是美啦！讓它自然去發展啦！」

有關韓市長已經準備要開始請假選總統了，那因為現在還剩下90幾天，會不會覺得太早了？王金平表示，他自己會做最好的決定。

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