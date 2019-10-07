台一國際為掩4億虧損做10年假帳　財務主管撐不住自首「20億沒了」

▲台一國際為掩蓋大陸投資虧損1億元，連續10年做假帳美化財報，最後20億元「預付款」收不回來。（示意圖／視覺中國CFP）

記者劉昌松／台北報導

台一國際前董事長許守信，涉嫌為了掩飾弟弟許守德的大陸子公司虧損1億人民幣(台幣4.39億元)債務，以借新債還舊債、假交易預付款等手法搬錢，並連續做了10年的假帳美化財報，搞到最後會計師發現有問題，都不願意簽證，台一財會主管無計可施，向檢調自首表示台一的財務破洞已達20億元，台北地檢署7日依違反《證交法》等罪，起訴許守信兄弟等6人。

▲台一國際利用借新債還舊債、假交易預付款等方式搬錢填補財務漏洞。（示意圖／pixabay）

檢調查出，台一國際的大陸子公司是由許家兄弟的弟弟許守德擔任董事長，2004、2005年間，子公司在大陸投資銅板期貨失利，嚴重虧損1億人民幣，台一國際擔心無法達到連續3年不能虧損的標準，會影響在香港上市計畫，財務人員著手掩飾資金破洞。

2006年起，台一國際用公司定存單當擔保，向銀行借錢填補缺口，過一陣子後，再舉新債支付舊債利息，結果債務越滾越大。2009年開始，台一國際再與多家境外子公司作銅板假交易，以「預付貨款」名義，把錢輾轉匯往大陸，為免付款過久仍沒拿貨引起懷疑，也是隔陣子就取消交易，另外再做更大的假交易並支付預付款。

▲會計師在2016年間發現台一國際財報有問題，拒絕簽證。（示意圖／達志／示意圖）

最後台一國際的預付款高達20億元，已經不可能拿回來，但相關交易、借款全部都沒有顯示在財報上；2016年間，會計師查帳發現有問題，多次拒絕簽證，但是台一國際當時還是上市公司，依法一定要公告財報，吳姓財務主管走投無入之下，主動自首。

許守信到案辯稱相關債務是大陸子公司的，他不知情，許守德則稱財務運作都是部屬所為，但是檢調仍根據相關事證以及員工供詞，將許守信兄弟，以及台一國際吳姓等歷任財會主管共6人起訴。

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