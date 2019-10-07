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思點子與玩美力教室　崇學國小創意情境中理解國際文化

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▲思點子與玩美力教室，台南市崇學國小創意情境中，理解國際文化。（圖／記者林悅翻攝）

▲思點子與玩美力教室，台南市崇學國小創意情境中，理解國際文化。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

迎接１０８課綱，透過彈性學習課程跨領域的設計，增廣學生全球視野及競爭力！台南市教育局主秘蔣銘娟、崇學國小洪榮進校長，和一群超有活力的小六學生，10月7日在崇學國小的「STEAM & English Playroom思點子與玩美力教室」展示該校之校訂課程。

課程搭配Learn mode學習吧、數位英語學習MOOCs課程和密室逃脫Holiyo遊戲翻轉平台，以創新線上互動評量方式，讓孩子轉化「資訊」為「知識」，活用「知識」創「智慧」。

崇學國小校訂課程透過多元文化素養情境的營造，將台灣、德國、法國、義大利、日本…等20個國家之國旗、傳統服飾與特色食物，在課程進行時布置於主題閱讀角。教學時學生利用iPad搜尋掃描國家QRcode完成Holiyo遊戲平台，在實際操作探索過程中，培養學生具備跨文化的理解及溝通能力，孕育出12年國教核心素養。期望透過「文化認識」與「英語對話」之結合，加上「數位學習」激盪出火花，促進學生對不同國家的瞭解，並能懂得去欣賞、尊重及接納不同文化之間的特色，也建立對自我文化的認同。

教育局表示，台南市教育願景希望扎根基本學力、孕育美學創思力、及運用智慧科技力。很開心能在教學現場看見學生運用數位科技平台，熟練使用台南市第2官方語言，落實在課堂上的多元文化學習，展現出台南市未來世代具備的教育軟實力。

崇學國小洪榮進校長談到學校建置「思點子與玩美力教室」，包含三大學習區：「GRAFFITI黑板塗鴉區」，給孩子畫不好、畫不像的自由；「MAKERSPACE智高積木區」，利用組裝的積木成品玩遊戲或講故事；「BULLRTIN展示區」，藉由展示產生的能量，讓孩子間對於創造力與美感的再教育。學校以掘發創造力玩美力的核心理念，希望這裡不只是孩子學習知識的地方，更是激發內在軟實力的場域。

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