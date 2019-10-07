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搶救實體「書局」！圖書出版免營業稅　財政部盼符合3條件

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▲▼ 建弘書局熄燈拉下鐵門 。（圖／記者林育綾攝）

▲建弘書局熄燈拉下鐵門 ，引起民眾對於實體書店衰退的關注。（圖／記者林育綾攝）

記者吳靜君／台北報導

台北市重慶南路的「建弘書局」以及該路的老書店陸續吹熄燈，引起民眾對「書局」衰退的關注。文化部長鄭麗君今（7）日針對出版事業與圖書的營業稅提出減免，財政部官員表示，已經回函給文化部，希望減免出版業、圖書通路的營業稅，要符合三大條件。

一，減免的出版書籍要符合「文化藝術獎助條例」的立法意旨。

請繼續往下閱讀...

二，減免的書籍必須要經過審查程序，經過審查委員會通過符合條件的書籍才能夠減免營業稅。

三，基於納保法的規定，相關規定要更為詳細，並且要訂定免稅的年限。

財政部官員表示，根據文化藝術獎助條例規定，經過認可的文化與藝術活動，娛樂稅可以減半、營業稅可以免稅，但是圖書通路與出版業並沒有娛樂稅的問題，所以文化部所是希望可以替圖書通路與出版業爭取免營業稅。

官員表示，文化部確實在9月時有提出相關的意見，但財政部已經回函，希望文化部減免通路與出版業的營業稅可以符合上述的條件，由於文化部已經有相關的獎助規範和辦法，所以雙部會只要達成共識，文化部就可以公告修正與實施。

鄭麗君今日在立法院報告業務概況並接受質詢，許多立委提出實體書店、出版業衰退的問題，並追問文化部對於出版產業減免營業稅的進度。

鄭麗君表示，部裡在文化獎助條例下，已經有相關減免營業稅及娛樂稅的辦法，因此要把圖書出版納入項目，建立減免營業稅的機制。

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