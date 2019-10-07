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林智信出版回憶錄　分享藝術創作理念與人生經歷

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▲台南市政府在台南市美術館舉行《雋藝風華－藝術拓荒者林智信回憶錄》新書發表會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府在台南市美術館舉行《雋藝風華－藝術拓荒者林智信回憶錄》新書發表會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府10月7日上午在台南市美術館舉行《雋藝風華－藝術拓荒者林智信回憶錄》新書發表會，分享資深藝術家林智信的人生經驗和藝術創作理念，市長黃偉哲也特別於活動前，親至會場向林智信老師表達崇高的敬意與謝意。

▲台南市政府在台南市美術館舉行《雋藝風華－藝術拓荒者林智信回憶錄》新書發表會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林智信老師1936年出生於台南歸仁，是台灣重要藝術家，他的創作一直立足於土地，展現時代特色，深具個人獨有風格，曾榮獲第6屆台南文化獎殊榮。

文化局長葉澤山表示，林老師是藝術拓荒者，他持續以豐沛的創造力，開發各類媒材，除版畫、油畫外，還擅長雕塑、交趾陶燒、水墨畫、琉璃等，可謂全方位藝術家。兩部重要作品〈迎媽祖〉及〈芬芳寶島〉，皆是耗費長時間完成的曠世鉅作，現為世界最長的版畫和油畫，創下世界紀錄。其中1995年的〈迎媽祖〉，創作前林老師已耗時20年時間，踏遍台灣各鄉鎮，考察各地不同的民俗活動與表演，透過拍照、記錄和速寫，最終以木板水印版畫方式，呈現出最深刻的台灣。

該鉅作長卷內容包括媽祖巡遊繞境的精采景物，如七爺八爺、車鼓陣、牛犁歌、白鶴陣、踩高蹺等，將逐漸失傳的民間賽會場面，以結合藝術性和民俗性記錄手法，真實呈現台灣庶民生命力。2014年，林老師以80歲高齡，再以油畫形式完成全長248公尺、描繪50年代台灣的〈芬芳寶島〉；整件作品以東方特有的多點透視法描繪、讚美祥和純樸的年代和台灣壯麗山河。

▲台南市政府在台南市美術館舉行《雋藝風華－藝術拓荒者林智信回憶錄》新書發表會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

葉澤山說，林老師回憶錄《雋藝風華》新書，是他近10幾年來陸續以隨筆方式撰寫完成，約累積19萬多文字，經過編選，揀除重複之處，最後以10萬字左右精煉內容完成編輯出版。該書由林老師以第一人稱方式，詳述其困頓的童年時期、失怙而憂傷的少年時期，為生計奮鬥不已的中年時期等人生經歷，也記錄他藝術的啟蒙經驗，以及人生中重要的決擇與轉捩點，例如1973年林老師首次出國，在日本的美術館內親炙莫內、畢卡索等名家的原作，帶給他很大的衝擊和感動，促使他當下毅然決定全心投入創作，是他往後以畢生之力不眠不休、屢屢突破困境，追求藝術領域更高境界的重要關鍵時刻。

台南市美術館董事長黃光男、榮譽董事長陳輝東、館長潘襎以及台灣南美會理事長陳啓村、佛光山台南區總住持滿舟法師、台南市郭綜合醫院院長郭宗正、前奇美博物館顧問潘元石、前台南縣政府文化局長葉佳雄等藝文界人士及市議員郭清華等人共襄盛舉，林智信老師的家人、親友也與會參與，場面熱鬧溫馨。

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