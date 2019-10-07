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SDP（堺工廠）發聲明：台灣廠商84億元貨款將完全依照合約履行付款

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▲夏普計劃取回SDP。（圖／路透）

▲夏普旗下SDP株式會社（堺工廠）發表聲明。（圖／路透）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）旗下台灣夏普今（7）日傍晚代替SDP株式会社（堺工廠）發聲明，主要是針對近日「夏普在中國大陸轉投資廣州增城10.5代面板廠無法如期在9月底量產」報導，強調內容不全然正確。SDP強調，總採購金額60%已經支付貨款，完全沒有問題，至於台灣廠商的貨款84億元，將完全依照合約履行付款。

SDP株式会社（堺工廠）聲明提到，有關公司在中國大陸投資超視堺公司，因大量生產的時程延後六個月至2020年4月，但2019年10月的試俥日期仍然照常，所產生一些新聞媒體的報導，不全然正確，特此發表聲明。

請繼續往下閱讀...

聲明主要有兩點內容，其一為本案的總採購金額60%已經支付貨款，完全沒有問題，其二則是本案已採購但尚待付款佔總金額的40%左右，其中日系廠商佔大概40%，絕大多數廠商皆已同意公司所提條件。

至於台灣廠商金額為新台幣84億元尚未交貨或尚未付款，因台灣供應商多屬中小企業，因此針對台灣的供應商將完全依照當初的採購合約條件，履行付款作業，並在聲明最後由SDP株式会社代表取締役副社長谷口英男署名。

此外，由田新技今日也發出重訊公告，針對媒體相關報導予以說明，強調公司對超視堺已銷貨機台之交機款，業已全部收取，至於針對未銷貨機台，公司與客戶持續協調按既定之交期予以交貨及收款，並持續關注事件的後續發展。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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