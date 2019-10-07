　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

接孩子下課！苗栗媽「自撞路樹」重傷搶救中...10歲女兒：媽媽在接電話

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃孟珍、戴若涵／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉7日下午發生一起自撞車禍！一輛自小客車因不明原因衝撞路樹，車內一對母女當場受傷。警消人員獲報到場發現，35歲的楊姓媽媽身受重傷，緊急將她送往大千醫院治療，目前仍在搶救中，至於年僅10歲的邱姓女童則是額頭撕裂傷，送醫後已無大礙。

▲▼苗栗車禍。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼苗栗縣銅鑼鄉下午發生一起自撞車禍。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲▼苗栗車禍。（圖／記者黃孟珍攝）

據了解，事發當時該名媽媽到學校接女兒放學，返家途中行經120縣道銅鑼、西湖交界處時，卻因不明原因衝撞路樹。而整起事故詳細的發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

女童回憶事件發生當下，表示當時「媽媽正在接電話，轉彎的時候就撞到樹了」。透過監視器畫面也可看到，事發時楊姓媽媽正準備沿著彎道行駛，孰料，卻朝路樹猛地撞上，嚇得後方駕駛緊急煞車，並下車查看情況，報警處理。

▲▼苗栗車禍。（圖／記者黃孟珍攝）

▲女駕駛目前仍在醫院急救當中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

半夜睡一半...她被電擊棒電醒！睜眼驚見牙醫男站床邊「狂風式爆揍」：教訓妳

凌晨2點猛撞12機車落跑！女車主驚：借給朋友開...24歲男心肌梗塞陳屍路邊

不爽隔壁挑釁...2工地男重拳連發！當場「打爆眼球」　見他摀眼倒地還不罷手

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
夜店哥嗨完搭Uber回家　15分鐘車程醒來「離家160km」
快訊／文化大學棒球隊陳偉濠比賽嗆主審　賽後衝摩鐵吸毒洩憤遭逮
快訊／國慶連假防「連千毅之亂」　韓國瑜突宣布「閉鎖式臨檢」
《通靈2》首播PTT傻眼一片！郭書瑤直播吐實：一開始不能接受
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台一國際為掩4億虧損做10年假帳　財務主管撐不住自首「20億沒了」

接孩子下課！苗栗媽「自撞路樹」重傷搶救中...10歲女兒：媽媽在接電話

農用車翻覆奪命！父噴完農藥下坡慘壓輪下　兒哭求警：查明真相

快訊／文大棒球員陳偉濠比賽嗆主審　奪冠慶功後...疑跑去摩鐵吸毒續攤遭逮

千萬豪侈皇宫配美女荷官　狂吸孝子賭客...警扣3億籌碼抓37人

停車糾紛2煞聯手「暴打+刺頸」被害人　簽完和解筆錄就跑了

士林國際文化節！警參一腳齊熱鬧　提醒10月交通新法加重處罰

女高中生手機聊天脫口「蝦X」　大叔以為被罵巴她頭：代替父母教訓妳

台東市火車站附近獼猴肆虐　拔花折樹枝還到處便便

貼文「高雄3千億弊案蛇鼠一窩」挨陳菊告　張琍敏：捍衛自由不和解

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

記錄小阿金35週狂奔吃飯成長史 滑倒模樣萌翻網：長多大都憨XD

台一國際為掩4億虧損做10年假帳　財務主管撐不住自首「20億沒了」

接孩子下課！苗栗媽「自撞路樹」重傷搶救中...10歲女兒：媽媽在接電話

農用車翻覆奪命！父噴完農藥下坡慘壓輪下　兒哭求警：查明真相

快訊／文大棒球員陳偉濠比賽嗆主審　奪冠慶功後...疑跑去摩鐵吸毒續攤遭逮

千萬豪侈皇宫配美女荷官　狂吸孝子賭客...警扣3億籌碼抓37人

停車糾紛2煞聯手「暴打+刺頸」被害人　簽完和解筆錄就跑了

士林國際文化節！警參一腳齊熱鬧　提醒10月交通新法加重處罰

女高中生手機聊天脫口「蝦X」　大叔以為被罵巴她頭：代替父母教訓妳

台東市火車站附近獼猴肆虐　拔花折樹枝還到處便便

貼文「高雄3千億弊案蛇鼠一窩」挨陳菊告　張琍敏：捍衛自由不和解

懷孕期間發現腦瘤！「太太、寶寶2選一」逼哭溫柔丈夫

台一國際為掩4億虧損做10年假帳　財務主管撐不住自首「20億沒了」

男孩挑戰「魔鬼身材門」整顆頭卡死半小時　消防員一分鐘救出

台南市政府首件官告民案　王家貞怒批是綠色恐怖

13歲多多「漂整頭金髮＋打耳洞」變成熟酷妹！　近照曝光…網評戰翻

搶救實體「書局」！圖書出版免營業稅　財政部盼符合3條件

《聲林》許莉潔被下「限重令」大翻身！　「狂瘦20公斤」激美模樣曝光

南方澳大橋「頭七日」！　交部發文各單位全面清查高風險橋梁

中職／桃猿總冠軍賽門票開賣　首戰還未爆滿

台南市人口「生不如死」！？　林美燕要求檢討高齡化、少子化因應對策

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

社會熱門新聞

軍校生車震人妻！光溜溜辯：只是..

桃園客運司機性侵女學生！竟上訴..

快訊／文大棒球員陳偉濠嗆主審　..

爭風吃醋4女亂鬥　連千毅後宮網..

高雄地院怒了！禁止連千毅看電視

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然..

訂房網疑個資外洩！228會員慘..

連千毅遭爆看電視配滷味！矯正署..

名彩妝師搭上已婚指導教授　甜喊..

即／北市忠孝橋下漂腫脹浮屍　民..

看板女兵爆遭性騷擾　少將記過調..

車併3排停！三寶下秒爽開車門　..

「我的手沒有髒！」前竹聯蘭堂主..

名醫柳林瑋涉猥褻3女　檢提起公..

更多熱門

相關新聞

老婦會車嚇到　夫重創8日後不治

新竹縣1名75歲老婦3月間開車載丈夫外出，行經新埔義民廟附近，為了閃避對向的一台化學油灌車，老婦竟將車輛撞上路旁電桿，導致丈夫身受重傷，送醫搶救8日後仍不治。老婦在法庭上潸然落淚，痛苦不已，法官念她坦承犯行、深具悔意，最後判拘役50日，緩刑2年。

車併3排停！三寶下秒爽開車門　騎士猛撞噴飛路中央

撞12機車落跑！她驚：借朋友開　24歲男卻陳屍路邊

雙層巴士「駛出公路」大翻車　釀37傷

5歲女童被保母兒子壓頭「逼張嘴」：想自殺

關鍵字：

苗栗女童車禍下課自撞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

魚死了！貴婦淚崩撒錢「辦富豪式喪禮」

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超毛

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面