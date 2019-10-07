接孩子下課！苗栗媽「自撞路樹」重傷搶救中...10歲女兒：媽媽在接電話

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記者黃孟珍、戴若涵／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉7日下午發生一起自撞車禍！一輛自小客車因不明原因衝撞路樹，車內一對母女當場受傷。警消人員獲報到場發現，35歲的楊姓媽媽身受重傷，緊急將她送往大千醫院治療，目前仍在搶救中，至於年僅10歲的邱姓女童則是額頭撕裂傷，送醫後已無大礙。

▲▼苗栗縣銅鑼鄉下午發生一起自撞車禍。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

據了解，事發當時該名媽媽到學校接女兒放學，返家途中行經120縣道銅鑼、西湖交界處時，卻因不明原因衝撞路樹。而整起事故詳細的發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

女童回憶事件發生當下，表示當時「媽媽正在接電話，轉彎的時候就撞到樹了」。透過監視器畫面也可看到，事發時楊姓媽媽正準備沿著彎道行駛，孰料，卻朝路樹猛地撞上，嚇得後方駕駛緊急煞車，並下車查看情況，報警處理。

▲女駕駛目前仍在醫院急救當中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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