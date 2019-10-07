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嘉義市打卡新熱點　地中海風便利店還有超人陪你逛

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▲▼ 嘉義市7-11便利商店國華門市打造地中海風格還引進超人肖像。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市7-11便利商店國華門市打造地中海風格。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

統一企業看重嘉義市充滿熱情、活力並具備人文發展潛力，與集團店家於嘉義市國華街北榮路口聯手打造地中海風情旗艦店「7-11超人主題館」，由於座落於嘉義市中正公園旁，設計團隊特地將超人主題系列搬進一樓賣場裡，打造「全台最MAN的7-11」，立即引來民眾圍觀打卡，儼然成為當地新熱點。

▲▼ 嘉義市7-11便利商店國華門市打造地中海風格還引進超人肖像。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市7-11便利商店國華門市引進超人肖像。（圖／記者翁伊森翻攝）

市長黃敏惠出席剪綵時表示，國華特色門市的開幕，特地挑選“超人”為主題，搭配超人公仔及相關造型配色進行布置，讓特色門市成為特色景點，帶動觀光效益，有效跟噴水圓環商圈連成一氣，讓商圈更擴展、人潮湧進來，隨著光輝十月的國慶連假就要到來，假期經濟是我們一定要把握的。

此外11月9、10日「巨龍抵嘉 台澳大戰」味全龍對戰澳洲職棒聯盟阿德雷德巨人隊 (Adelaide Giants)就要在市立棒球場展開，歡迎大家一起來參加，迎接最熱情的職棒、最夯的運動經濟。

嘉義市政府建設處表示，統一超商股份有限公司全台門市的直營與加盟店已經高達5千多家門市，其中嘉義市區的門市有50至60家，從繳費、購票到購置生活用品都能在7-11等便利商店完成。

7-11國華門市表示，國華店除了讓人有置身超人漫畫的感受，更採用地中海藍白色系，與超人風格相輝映，跳脫原本人們對便利商店刻板印象。二樓座位區設計成半戶外的空間，充分將公園綠意引進，更有30人大長桌，讓人坐在這裡就可以享受離塵不離城的悠閒氣息。

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