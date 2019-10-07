123座橋未納入管理　蘇貞昌：應再擴大清查全國橋樑

▲目前雖已知123座橋未納入管理，蘇貞昌認為應再擴大清查全國橋樑。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

行政院長蘇貞昌7日下午首度視察南方澳斷橋，除關注斷橋善後與重建外並致歉，他也強調， 除了已知123座尚未納入管理之橋樑外，應再擴大清查全國橋樑，並儘速完成檢測及後續維修，若地方政府財政困難，中央會盡全力提供協助及支持。

蘇澳跨港大橋斷裂進入第7天，蘇貞昌到宜蘭先至醫院探望傷者，傷者目前狀況逐漸穩定，他懇切要求醫院要給傷者最好的照顧。之後又到蘇澳港7號碼頭慰勉工作團隊辛勞，並期待早日完成斷橋拆除以及復原工作，蘇貞昌表示，對斷橋事件致歉且深表遺憾，而中央會盡全力救災及善後，並給予漁民、漁船及漁會最優先的協助，

港務公司表示，為快速將崩塌橋體吊離，已調動萬噸級超大型平台船及750噸、650噸、150噸等3台大型吊車抵達蘇澳港，預計於月9日上午8時，開始進行第1階段南方澳大橋橋拱拆除工程，屆時將暫時封閉南方澳漁港航道，待橋拱拆除後，後續再進行第2階段拆除橋墩及橋體等結構作業，期在最短期限內，完成斷橋拆除工作。

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