「想等爸爸回來！」墾丁2潛客失蹤6日　潛店「繼續接客」趕家屬

記者鄒鎮宇／屏東報導

屏東墾丁貓鼻頭海域2日上午發生3名潛水客失蹤事件，搜救後將教練楊政佳救起，但台籍黃姓及大陸籍邱姓男子仍下落不明，失蹤天數已超過5天。對此，家屬指控潛店至今照常接客，甚至一度將他們趕離，沒有同理心的情況讓他們無法接受。

案件發生於2日上午，40多歲的楊姓教練帶著50多歲的黃姓、30歲的邱男子兩人，搭「鯨探號」從後壁湖漁港出海，到貓鼻頭外海進行潛水；由於超過預定集合時間1小時，船長立刻通報海巡單位救人，當晚在鵝鑾鼻東南方約1浬發現楊姓教練，距離出事地點約有10公里之遠。

海巡署及恆春漁民、水上摩托車業者及「威鯨救難協會」人員案發後5天不眠不休進行搜救，雖然已超越黃金救援的72小時，但黃男及邱男的家人仍不放棄希望，並懸賞每人50萬元，共計100萬元的獎金，希望可以早日找到家人。

▲家屬不滿潛店的態度 。（圖／記者陳崑福翻攝）



據《自由時報》報導，黃男的女兒哽咽表示，潛店業者事後態度麻木，一副事不關己的樣子，除了沒有窗口難以聯繫之外，還要求兩家家屬搬出潛店，只因為後面還有其他客人。

邱姓男子的爸爸表示，兩個學員沒有配戴手電筒及浮力袋就下水，「業者還說台灣沒有這樣的規定」，讓常跟兒子到世界各地潛水的他非常傻眼，希望相關單位可以好好整頓，別再讓悲劇發生。

另外，黃、邱兩人的家屬發現，楊姓教練疑似患有重大疾病，卻還帶著潛客到業界都認為危險的海域潛水，讓他們完全無法接受，希望檢調單位可以盡快介入。

▲教練楊政佳（中）針對家屬的指控也做出回應。（圖／記者吳奕靖翻攝）



針對指控，教練楊政佳回應，他獲救後住院兩天觀察，店內員工可能不明白狀況，難以周全應對，且出院後每天都投入海上搜救；另外，他有準備房間給家屬，但家屬的協助友人實在無法提供，未來還得繼續做生意維持生計，為這場意外負責，「我會負起全部責任，生活還是得過下去」。

楊政佳透露，他確實罹患肝癌，「業界都知道」，但病情完全不影響他的教學品質，且家屬提到的手電筒及浮力袋都是個人裝備，不是出租時的標準配備。

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