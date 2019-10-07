佛光山圓福寺行腳托缽辦學　活動邁入第12年

▲佛光山圓福寺百萬人興學行腳托缽嘉義城隍廟啟程。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

佛光山開山星雲大師有感現今社會及教育問題層出不窮，藉由興辦理想大學來改善高等教育的本質，培養具有富涵人文、關懷社會精神的青年，於是自民國82年起發大願心、凝聚僧、俗二眾百萬人的力量和善緣，籌募經費，倡辦大學，而發起「百萬人興學」活動，佛光山圓福寺因而在嘉義地區舉辦百萬人興學行腳托缽，今年邁入第12年，日前活動由嘉義城隍廟啟程，行經火車站等地，共約90多位的法師行腳托缽。

▲佛光山圓福寺禮佛活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

市長黃敏惠表示，感謝佛光山連年舉行行腳托缽活動，看見眾多法師來到嘉義護佑嘉義，更讓民眾有機會發善心、結善緣，獲得佛法功德，而透過善信發心捐款、聚沙成塔，也讓我們看到佛教入世、走向人群的服務精神，希望結合僧俗的力量投注教育。

民政處表示，2019年佛光山圓福寺百萬人興學行腳托缽，從今日上午開始，自雲林縣的北港鎮開始行腳，下午又到嘉義縣大林鎮，晚間再從嘉義火車站啟程遶行嘉義市區，經由仁愛路、民族路、文化路，一路行腳到文化公園廣場才止步。

▲佛光山圓福寺百萬人興學行腳托缽，並於火車站前舉辦禮佛祈福活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

佛光山圓福寺除百萬人興學行腳托缽，並結合嘉義地區24個國際佛光會，舉辦多項的文教、慈善、公益活動，如：浴佛節慶祝活動、考生祈福法會、三好校園、推廣兒童閱讀、校園禪修營、捐血、監獄弘法、校園生命教育講座、素食比賽、識字讀經班、成立樂齡長青棒球隊等，宏法利他，造福大眾。

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