郭台銘與馬抱抱「就是針對韓」　宅神解密：2動作表達不滿

▲朱學恆說，郭董替黃健庭站台的時候，有2個動作是在「針對韓國瑜」。（合成圖／記者李毓康攝、翻攝朱學恆臉書）



記者柯振中／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘退出國民黨後，仍與國民黨籍人士頻繁接觸，他6日受邀前往前台東縣長黃健庭的演講，還在活動中與前總統馬英九擁抱。對此，「宅神」朱學恆表示，其實郭台銘除了這些舉動以外，還有2個動作是在「針對韓國瑜」，藉此表達不滿。

朱學恆7日在東森節目《政治神邏輯》上指出，馬英九早前替韓國瑜站台、這次出席黃健庭的活動，與韓、郭2人都有擁抱，這些動作都是禮貌性的問候，但郭台銘在與馬擁抱時，突然說出「受委屈了，要我抱抱嗎」，其實是在表達不滿，「我一看到愛的抱抱，就知道國民黨挫賽啦！」

▼朱學恆說，郭台銘與馬英九擁抱時說的話就是在表達不滿。（圖／記者李毓康攝）



朱學恆說到，郭台銘在活動中說的「夫人干政」特別有針對性，郭台銘以黃健庭的夫人為例，黃夫人時常做公益，但「剛好那天是星期天，李佳芬幫忙（韓國瑜）跑全部的行程！」

此外，對於郭台銘會後向說「你們自己去寫，你們自己去猜」，朱學恆則說，這其實是郭在像媒體「明示」，就是「你們想的那個人」，但不會從郭的口中說出來。

►賀聲林之王奪金鐘！「Her和她」50商品限時66折，只到10/7 24：00

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

