最新配備！網狀反光背心加裝8顆LED「爆閃燈」　維護交警安全

▲台中市警交通大隊研發新式LED網狀反光背心，維護執勤員警生命安全。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市警交通大隊為讓同仁執行2020台灣燈會、處理交通事故、交通疏導勤務及取締酒駕路檢等勤務時，能確保執勤安全，特別研發新式LED網狀反光背心，以提升員警夜間值勤能見度，維護員警生命安全。

警方表示，現行反光背心，未裝設高亮度LED爆閃燈的設計，在燈光不足、視線不佳的情形下，容易造成危險。因此，市府警察局添購該安全裝備，由目前員警穿戴反光背心上加裝前後各8顆高亮度LED爆閃燈，藉以增加反光背心亮度，提昇夜間執勤能見度，避免遭受車輛衝撞導致憾事發生，其設計理念為全國警察機關首創。

▲台中市警交通大隊研發新式LED網狀反光背心，維護執勤員警生命安全。

交通警察大隊大隊長林沐弘強調，藉由這套LED網狀反光背心，在員警執行各項勤務時，用路人更能清楚辨識執勤員警位置，並本次研發添購新式LED網狀反光背心1858件，於9月25日已發放至各外勤單位，讓外勤同仁在各項勤務使用，以維護員警執勤安全。

臺中市政府警察局局長楊源明表示，此次全國首創設計反光背心，於夜間執勤更添加其功能性，預計2020年的燈會交通疏導勤務將能派上用場。另外，警察同仁平日不分晝夜保護市民生命財產安全，也需一件執勤時維護自身安全的裝備，期許警察同仁能更積極守護中市地區的治安、交通及為民服務工作。



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