停車糾紛2煞聯手「暴打+刺頸」被害人　簽完和解筆錄就跑了

▲郭男承諾賠償吳男7萬元和解，但不僅遲遲未給付，甚至還潛逃遭通緝。法官依共同犯傷害罪將他判處8月徒刑，可上訴。（示意圖／pixabay）

記者廖安莘／高雄報導

高雄一名郭姓男子和林姓友人於2018年間共乘機車買晚餐，行經苓雅區一處路口時，因停車糾紛與吳姓男子發生口角，2人竟聯手打傷吳男，事後郭男承諾賠償吳男7萬元和解，但卻一直沒有給付，甚至還潛逃遭法院通緝。高雄地院審理時，法官認為郭男犯後態度不佳，毫無悔意，依共同犯傷害罪將他判處8月徒刑，可上訴。

判決指出，郭姓男子與林姓男子（已判刑6月確定）為朋友關係。2018年3月12日晚上10時許，林男騎乘機車載郭男去買晚餐，行經高雄市苓雅區苓雅二路與自強三路口時，郭男因停車問題與吳男發生口角。隨後郭、林2人聯手，先由郭男徒手持安全帽毆打吳男，並持不明尖銳物體抵住吳男頸部，林男則手毆打吳男並將他壓制在地，共同傷害吳男，造成被害人左上唇穿刺傷、多處挫傷及擦傷等傷害。

高雄法院審理時，法官認為郭男犯後雖坦承犯行，並與被害人吳男以7萬元達成調解，但簽立和解筆錄後，並未給付承諾賠償之金額，還在法院審理中逃亡而經通緝，顯見被告對其傷害犯行所造成之損害，毫無悔過及彌補之意，犯後態度實屬不佳，因此依共同傷害罪將判處郭男8月徒刑，可上訴。

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