元富證券號召同仁、客戶淨灘　善盡企業社會責任守護海洋

▲ 元富證券淨灘活動。（圖／元富證券提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

為落實聯合國永續發展目標中之「維護海洋生態」，元富在5日舉辦「即刻搶灘 海好有你淨形式」淨灘活動，在萬里下寮海灘清理海洋垃圾。

元富證券總經理李明輝表示，為善盡企業社會責任及增進鄰里關係，今年早在6月8日世界海洋日，已由基隆基隆分公司邀請當地居民一同前往萬里下寮海灘淨灘；9月21日國際淨灘日，近百位同仁及眷屬在荒野保護協會指導下，不畏風雨捲起衣袖前往八里挖仔尾北堤沙灘淨灘；10月5日則與台灣重新思考環境教育協會合作，再次前往萬里下寮海灘，參與人數多達200人，合力清出冰箱、輪胎、家具、塑膠、保麗龍、玻璃罐等各式廢棄物共841斤。

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李明輝指出，為鼓勵同仁積極關懷社會、發揮更大的社會與環境影響力，元富特別於今年訂定出公益假，鼓勵員工利用補班不開盤工作天，或假日投入社會參與活動，元富同仁們也都給予正向回饋，積極參與每一次的環境保護活動，期盼共同用實際行動落實環境永續經營，為台灣帶來正向改變。

此外，元富證券去年與也母公司新光金控一起進行「遍地開花公益活動」，至全台各地學校、社區活動中心及弱勢團體等機構，透過摺製生肖環保提燈與發送環保竹纖維吸管，宣揚減塑生活與保護海洋生物理念；元富表示，未來將持續關注環境永續議題，進行更多環境保育、社會公益活動，以善盡企業社會責任。

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