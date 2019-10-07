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拚建設顧財政　鄭文燦：桃園都市發展及交通進入全新階段

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▲拚建設顧財政，桃園發展進入全新階段。（圖／市府提供）

▲鄭文燦施政報告指出，將全力拚建設、顧財政，讓桃園發展進入全新階段。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦7日於市議會進行施政報告指出，市府團隊將秉持「拚建設、顧財政」的原則，積極與中央及府會合作，全力推動「桃園航空城」、「前瞻軌道建設」及桃園重大公共建設等三大政策計畫，期讓桃園都市發展及交通進入全新階段。

鄭文燦指出，「桃園航空城計畫」預計本(10月底)提送區段徵收計畫書予內政部審議，也期盼民航局針對第三跑道環評能同步於年底前完成後，於明年將可進入實質開發階段。桃園亦秉持居住正義及拆遷補償合理化、極大化和財務務實可行等原則，透過機場擴建及產業引進，打造更有競爭力的機場，聯結桃園都市發展，讓桃園擁有更長遠的發展空間。▲拚建設顧財政，桃園發展進入全新階段。（圖／市府提供）

▲鄭文燦說明，市府推動三大政策計畫。（圖／市府提供）

「前瞻軌道建設計畫」方面，鄭文燦表示，捷運綠線是桃園第一條自辦的捷運系統，機電標、土建統包工程高架南段、高架北段、GC03標已陸續開工，捷運綠線主線工程已全數發包完成，期盼接軌中壢延伸線及桃園機場線，鏈結交通環狀路網。另外，中壢綠線延伸線計畫已納入前瞻基礎建設計畫，已獲交通部審議通過，將爭取行政院儘速核定；捷運棕線目前辦理綜合規劃工作，爭取明（2020）年完成綜合規劃報告，提送中央審議。▲拚建設顧財政，桃園發展進入全新階段。（圖／市府提供）

▲市府團隊全力拚建設、顧財政，讓桃園發展進入全新階段。（圖／市府提供）

捷運三鶯線延伸桃園八德段已通過國發會審議，並轉陳行政院核定中，市府將積極與新北市政府合作推動；大溪到埔頂線及二階段捷運系統亦陸續規劃中，推動包括由中壢環北站經由台鐵環南站、中豐路到龍潭，延伸到大溪的南環計畫以及將從桃園經由內壢，延伸到環北站的北環計畫；另有草漯支線將經由南港客運園區等計畫。

有關桃園其他重大建設，包括：桃園市立美術館、市立圖書總館、亞洲矽谷創新研發中心、桃園會展中心、社會住宅、河川整治計畫等建設，需要龐大經費挹注及縝密的計畫審議，市府團隊會兼顧財政穩健、中央補助款極大化原則下，轉型桃園城市基礎建設，提升桃園生活品質。

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