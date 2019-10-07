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狠殺93人！美史上最殘暴「連續殺人魔」　獄中手繪受害者畫像

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連續殺人魔自繪受害者的長相。（圖／翻攝自維基百科、CNN）

▲連續殺人魔自繪受害者的長相。（圖／翻攝自維基百科、CNN）

圖文／周刊王

震驚南韓社會的京畿道華城連環殺人案，近日正式宣告破案，而在美國也有類似事件發生，1名正在監獄服刑的老翁，承認自己曾殺害多達93名無辜民眾，聯邦調查局（FBI）在10月6日證實，目前有50起案件皆與他有關，這名老翁成為美國史上殺最多人的「連續殺人魔」。

根據《每日郵報》報導，79歲老翁利托（Samuel Little）於2012年時，在肯塔基州（Commonwealth of Kentucky）的遊民收容所遭逮，當時他因毒品案被引渡至加州，拘留期間被洛杉磯警方發現，他的DNA與1987至1989年間，3起未結的懸案相符。

這3起案件的女性受害者，皆遭到重擊後勒死，接著被棄屍在暗巷、垃圾桶及車庫，雖然開庭時利托堅決否認罪行，但有多名女性出面指控，曾遭相同暴力對待，最後他在2014年被判終身監禁。

利托最後也向警方坦承，在1970年至2005年間，他曾犯下93起殺人事件，其中大多數都是女性受害者。經人員調查後，證實利托共涉及50個案件，因此檢方認為，他的所有供詞都是可信的。

聯邦調查局犯罪分析師帕拉佐洛（Christina Palazzolo）表示，「多年來，利托相信自己不會被抓到，因為他認為沒有人會為受害者辯護」，但聯邦調查局認為，縱使他已在監獄裡，仍要盡快結案以替每位受害者伸張正義。

為此，聯邦調查局還特地設立一個網站，提供許多監視影像，記錄不明身份的謀殺案件，並放上利托在獄中手繪的受害者長相素描，網站上寫道：「這些受害者被裁定為服藥過量、意外或不確定的死因，至今仍有遺體未被發現。」

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