高鐵首部超Q萌「國慶花車」亮相！　期間限定展出時間、地點曝光

▲高鐵國慶花車車頭為萌版的700T列車。（圖／高鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

中華民國108年國慶大會暨花車嘉年華將於10日在總統府前熱鬧登場，台灣高鐵今年首度加入國慶花車遊行的行列，特別以「搭高鐵．遊台灣」為主題，將高鐵700T列車變身為萌版造型展現於花車車頭。國慶大會結束後，花車也將期間限定在中正紀念堂展出。

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▲高鐵今年首度加入國慶花車遊行行列，花車呈現台灣各地知名景點。（圖／高鐵提供）

首部高鐵花車今（7）日率先在台北圓山的國軍福西營區亮相，除有萌版的吸睛700T列車外，花車中央更呈現出台灣各地特色遊樂園、節慶煙火活動，以及搭配「高鐵假期」的著名景點，包括高鐵新竹站、高美濕地、故宮南院、奇美博物館、85大樓、海生館等，透過行駛的高鐵列車串聯台灣各地的精彩美景及豐富人文風情。另外，花車四周則以寶島台灣一年四季盛產的花卉加以點綴，繽紛多樣、色彩豔麗，展現台灣在地旅遊的萬種風情。

▲▼國慶大會結束後，高鐵國慶花車也將在中正紀念堂展出。（圖／高鐵提供）

高鐵表示，在即將到來的花車遊行中，高鐵將在花車四周安排「指差舞」，把高鐵內部安全確認手勢-「指差確認」化為舞蹈元素，配合輕快的舞步，跟隨著花車遊行，象徵每一位高鐵人都以專注負責的態度及最高的安全標準，為旅客守護每一段美好旅程。

若想要近距離欣賞「搭高鐵．遊台灣」花車的民眾，在國慶大會結束後，自10月10日晚上19:00起至10月20日晚上21:00，也可自行前往中正紀念堂參觀。

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