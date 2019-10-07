快訊／文大棒球員陳偉濠比賽嗆主審　奪冠慶功後...疑跑去摩鐵吸毒續攤遭逮

▲文化球員陳偉濠想故意被觸身球失利，滑回本壘罵髒話 。（圖／翻攝自MOE SPORTS）

記者陳雕文／新北報導

梅花旗大學棒球賽冠軍戰在3日晚間開打，文化球員陳偉濠在6局上一記內角球，故意伸手被觸身，主審不採納，之後利用安打滑回本壘時罵了幾句，主審走到休息室警告；陳偉濠賽後和林姓友人約在新北市樹林區的摩鐵見面，而林男的父親在家打電話報警抓人。

樹林警方於4日清晨2點多接到林男的父親報案指稱，其兒子在摩鐵吸毒，因此派員到場清查，接著於房內馬桶查獲吸管1支（經鑑驗呈三級毒品愷他命陽性反應），房內在場人林男（約20歲）及文化大學球員陳偉濠均否認持有，本分局依規定將兩人帶回派出所驗尿，待檢驗報告出爐後函送裁罰。

據了解，3日的比賽打到6局上一出局一、三壘有人，文化以4比2領先，輪到前2次被三振的陳偉濠打擊，1好2壞時一顆內角高球，陳偉濠伸出左手造成觸身球，主審認為他是故意的，不給觸身球。陳偉濠一直跟主審比著有球擦到手，主審做出故意伸手的動作，並喊出「BALL」，陳偉濠卻把握在手中的球棒鬆開掉下來，主審並未對他有任何警告。

之後陳偉濠上壘，文化二出局占二、三壘，利用安打從二壘滑回本壘得分，在本壘板嘴喊不好聽的字眼，主審聽到之後，走到休息室詢問陳偉濠：「你剛剛在幹誰？」陳偉濠表示，只是在怒喊而已，不行嗎？

相關畫面被剪成片段，陳偉濠的舉動被網友批評「沒有運動家精神，打球沒有水準」，而陳偉濠的動作也讓文化大學奪冠失焦。文化大學先前還在臉書粉絲團貼文表示，「對於比賽發生的狀況，當下教練團已經告知選手行為不當，隨即也馬上跟主審道歉，造成大家觀感不佳非常抱歉，希望大家能繼續支持我們，謝謝您們。」

如今大四的陳偉濠已經到了準備參加職業球隊徵選的年紀，卻扯上吸毒疑雲，令其運動生涯蒙上一層陰影。

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