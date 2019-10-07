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竹市勞工處拍攝宣傳影片　鼓勵銀髮就業第二春

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▲新竹市政府鼓勵銀髮長輩再投入就業市場。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府鼓勵銀髮長輩再投入就業市場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

重陽節前夕，為促進中齡壯年、銀髮長輩再投入就業市場，新竹市政府發表宣導短片—「青銀牽手 就業零距離」，以「高年級實習生」潯英姊為主角，走進東門市場創業基地與年輕人玩金工、學習當網美，鼓勵銀髮族玩出職涯第二春。新竹市政府勞工處指出，影片盼鼓勵銀髮族在退休後還能透過第二春發展興趣與第二專長，呼應中高齡就業政策讓老有所用，並邀請市民朋友觀賞影片後按讚及留言，更歡迎中高齡市民朋友加入學習行列，成就斜槓人生。

新竹市政府勞工處長黃錦源說明，透過影片希望傳達「老不是負擔，而是潮流與新力量」，影片主角潯英姊已屆古稀之年，仍充滿活力，堪稱最佳代言人！原來是家庭主婦的潯英姊，一直到十年前，才走出家庭，努力學習各種技能，探索就業的可能性，對她而言，就業不是為了賺錢，是為了獲得更多的成就感，證明老還有價值。她曾在咖啡廳當過吧檯手，也在文化局當過故事媽媽，現在從事社區服務工作，持續就業中。

黃錦源以青銀共創課程系列中之「拾光之旅及中高齡準備再出發」為例，透過系統化引導、生命故事整理及創意活動設計，協助中高齡族群重新定位自我價值並發展新人生藍圖。課後學員李女士感性回饋：「一開始覺得自己人生乏善可陳，上完拾光之旅課程，發現自以為平凡的人生經歷，原來也充滿勵志與感動」。

學員之一的劉大哥，自工業技術研究院退休，為了剪出具設計感的髮型，他常回家練習超過6小時，最後的成品令老師十分讚賞，他開心的表示，沒想到自己有這樣的潛力，如今他更願意嘗試學習，未來也希望職涯第二春，用自己的熱情和專業去服務他人。

勞工處說明，為開拓中高齡就業力，今年首次嘗試針對銀髮族開發促進就業課程，用創意將科技、講座、DIY等新世代的東西「玩」進長者的職涯學習中。透過多元主題，不僅學習專業知識及技能，更期待讓樂齡族走入社區，結合長期在地深耕的高齡服務經驗，既實現青銀共創理念，也連結了本巿社區及長照單位，作為異業結盟的合作夥伴，整合服務資源，發展銀髮人才服務。

勞工處補充說明，因應臺灣人口逐漸老化的趨勢，政府希望協助有意願工作的中高齡者及高齡者就業，促進國家勞動力發展與再運用。處長黃錦源邀請市民朋友觀賞影片(https://reurl.cc/L1M1WK)後按讚及留言，一同參加抽獎活動，詳細規則請參閱影片說明。

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