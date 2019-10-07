新竹男性侵酒醉女大生！她意識清楚卻無力…半夜LINE媽媽：很害怕

▲李男趁小美喝醉後性侵得逞。（示意圖／123RF）



記者鄒鎮宇／台北報導

新竹一名李姓男子與同事聚餐飲酒，趁19歲的女大生小美（化名）喝醉時性侵得逞，導致對方身心受創，出現不斷哭泣、手一直緊握等情況，還會在半夜傳訊息給媽媽說「我很害怕」。由於李男日前被依乘機性交罪判刑3年2月徒刑定讞，高院今判李須賠償50萬元確定。

小美2017年到新竹某中小企業日領1000元打工，與23歲的李姓男同事結識。他們與同事們同年9月9日晚間9時許，一同到新竹縣五峰鄉的員工餐廳聚餐，用餐後紛紛到李男的宿舍喝酒續攤。

沒想到，李男見同事紛紛離開，將目光轉移到一旁醉倒的小美，竟直接出手猥褻、性侵得逞。小美10日凌晨5時清醒，發現自己衣衫不整，旁邊還躺著熟睡的李男，馬上了解發生什麼事，嚇得立刻跑出李的房間，向其他同事好友求救，報警提告並求償200萬元。

李男到案後否認犯行，言詞避重就輕，表示僅有隔著衣褲觸碰小美，但新竹地院審理時，李才坦承確有犯案，希望可以跟小美和解，獲得原諒。案經上訴，最高法院日前依乘機性交罪判李男3年2月徒刑，全案定讞。

▲小美案發後容易緊張、不安，每晚都會傳訊息給媽媽。（示意圖／達志影像／美聯社）



民事部分，小美的同事證稱，小美事發後不斷哭泣，心情容容易不好、容易緊張，手也會不自覺緊握；小美的母親表示，女兒常常在凌晨2、3點傳Line說，「我很害怕」，可見心理創傷還沒有平復。

法官認為，25歲的李男利用小美喝醉有意識卻無法犯抗的情況，不顧對方身體權及性自主決定權，導致其精神上承受痛苦，考量雙方經濟能力、社會地位和財產狀況，判李應賠償小美50萬元確定。

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