Google Pixel 4加拿大價格洩漏　爆料達人：略貴於Pixel 3定價

▲爆料達人洩漏Google Pixel 4加拿大價格。（圖／取自Reddit／LousyTX）

記者邱倢芯／綜合報導

Google Pixel系列手機向來都沒什麼秘密可言，因為官方總是大方地在發表會前就對外洩漏手機規格等資訊；而下週即將推出的Pixel 4系列手機亦是如此，Google在先前就不斷地釋出資訊，只不過截至目前為止遲遲都尚未釋出定價資訊。而推特爆料達人Evan Blass稍早貼出了Pixel 4和Pixel 4 XL在加拿大的定價，貼文中顯示今年推出的機款，略貴於去年所推出的Pixel 3系列手機。

Blass所貼出的Pixel 4加拿大定價：

Pixel 4 64GB：1,049.95元加幣（約台幣24,000元）

Pixel 4 128GB：1,199.95元加幣（約台幣28,000元）

Pixel 4 XL 64GB：1,199.95元加幣（約台幣28,000元）

Pixel 4 XL 128GB：1,359.95元加幣（約台幣31,500元）

在不打折的情況下，如果同樣以入門款的機種相比，Pixel 4 64GB（1,049.95元）較Pixel 3 64GB（999元）貴了50.95元加幣（約台幣1,100元）；而若是以Pixel 4 XL 64GB（1,199.95元）與Pixel 3 XL 64GB（1,129元）相比，前者則是較後者貴了70.95元加幣（約台幣1,600元）。

據傳，下週即將推出的Pixel 4系列新機，可能會加入更多的RAM，且將多增加一顆拍攝鏡頭、臉部解鎖功能，以及可支援手勢控制的Soli技術；單就新增的功能來說，Pixel 4略貴於Pixel 3機款還算是在合理範圍內。

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