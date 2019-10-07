竹東首家混合型日照中心　歡笑聲中迎重陽

▲老小寶貝們一起在太鼓的歡樂聲中進行互動。（圖/誠馨日照中心提供)

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

竹東第一家混合型日照機構－「誠馨日照中心」在重陽節當天(7)日，舉辦「巧手義剪做公益 太鼓歡聲迎重陽 !」活動。誠馨特邀竹東鎮大地幼兒園活潑可愛的孩子們，一起為重陽節敲響歡樂鼓聲！老小寶貝們一起在太鼓的歡樂聲中進行互動，讓日照中心永遠充滿歡聲笑語！另外，還有竹東在地的茉夏Hair Salon髮藝設計師團隊，來為日照中心的的長輩們轉換新髮型，讓日照的長輩們能在重陽節打扮的水噹噹！

誠馨日照中心自2017年成立至今，持續於竹東當地深耕經營，從原先服務失智長者，到2018年底正式轉型為服務失智與失能者的混合型服務機構，至今已服務超過40逾位長者，提供專業化的日間照顧與交通接送服務超過17,616人次。

誠馨照顧協會為了回應當地長者需求，另開辦「居家服務」及「喘息服務」，積極連結社區資源網絡利於長照專業化、在地化的拓展! 照顧失智與失能者是一項既耗時、又費盡心力的工作，日間照顧中心就是一個提供家庭照顧者喘息的機會，一方面讓家屬能穩定就業及謀生，另一方面也能讓長者得到專業性的照顧服務。誠馨是一個多元化學習的園地，讓老寶貝白天到學校上課，安排豐富多元的輔療活動，維持長者現有的生活功能並延緩退化，同時也針對不同的節慶規畫活動，透過友善又親切的互動，為長者帶來許多歡樂又刺激的氣氛，讓長者每天都能沉浸在開心的氛圍與記憶中！

今天誠馨日照中心在老小寶貝的太鼓課程的歡聲笑語中，一同歡慶重陽節！希望藉由他們所散發出來的熱情，與義剪團隊相互輝映，為公益築愛，傳遞銀髮族對生活的熱愛與赤子之心！

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