竹市民富國小「學富樓」啟用　崩落危樓變身得獎建築

▲新竹市長林智堅特別參與自然課，在新校舍與孩子一同體驗風的原理。（圖／新竹市政府提供)

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

全新竹市最大小學民富國小「學富樓」今(7)日落成啟用，民富國小校長胡如茵回憶民國103年老舊大樓天花板突然崩落，感謝市府為孩子新建舒適安全的新校舍，新竹市長林智堅表示，上任後即刻投入1.9億整建民富國小3棟老舊校舍，並新建東棟校舍「學富樓」，他強調，耐震補強是新校園運動重點，攸關孩子安全，「一點點都不能耽擱」。

林智堅今日特別參與孩子自然課，在新校舍的寬敞走廊與孩子一同體驗風的原理，學生更藉此送上感謝，「我的教室和以前不一樣，很通風明亮，有涼風吹來」、「我很喜歡教室的小陽台」。



新竹市政府教育處指出，民富國小有91個班級、超過2300名學生，也是周遭居民休閒運動中心，其中東棟校舍興建於民國70年代，因耐震係數低於0.5，而在105年底停止使用。

胡如茵也表示，由於緊鄰新竹市立棒球場，民富國小學生常常撿到棒球，成為校友們充滿歡樂的共同回憶，「學富樓」啟用後與棒球場依舊緊密，頂樓露台更成為看球賽的秘密基地，今日特地與林智堅市長體驗露台遼闊視角，順道視察新竹市立棒球場工程。

為讓所有師生與社區民眾能有更優質的學習與生活環境，市府投入超過1.4億，原址新建地上四層、地下一層，教室20間的全新校舍，今年獲得國家卓越建設獎的優質獎肯定。

教育處表示，民富國小「學富樓」每班教室都設計專屬洗手台與陽台；樓梯間以觀景台概念設計，讓孩子遠眺全校；並新建無障礙通道串連各大樓，讓身障孩子也能在校園間穿梭無阻。

林智堅上任後啟動「新校園運動」，投入超過37億整建老舊校舍，預計將拆除新建18棟校舍，繼光武國中AB棟、關東國小關愛樓、新竹國小振興樓、培英國中學英樓等老舊校舍新建，民富國小「學富樓」也在今日落成啟用。

林智堅分享，新竹市是座小而偉大的城市，但過去公共建設缺乏系統性的規劃，他擔任市長後，發現市府財政有限，重大建設卻刻不容緩，因此積極向中央爭取經費，「用三塊錢向中央爭取十塊錢的建設」。他表示，上任來已經向中央爭取124億，透過像新校園運動這樣的重大建設，改變整座城市，讓教育工作大步向前。

他也感謝民富國小校長胡如茵、黃振東建築師與老師們一同參與，過程中遇到許多困難，大家都共同面對克服，一起打造通風、光線且融入校園的優質環境。

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