　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台股上周勇奪外資吸金王寶座　第4季展望正向可瞄準5大族群

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台股大漲，股市配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲展望台股後市，法人表示，台股的高殖利率可望持續吸引外資，5大族群都是可多關注重點。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

美股近期表現強勁，加上陸股適逢十一長假休市，台股跟隨美股走勢，表現亮眼、月線有撐。觀察外資動向，資金持續湧入台股，上周淨流入3.2億美元，奪下新興亞股的吸金王。展望後市，中信投信表示，隨著旺季來臨，第4季可望有正向表現，建議投資人可留意5G、伺服器、半導體、進口替代與生技等5大族群表現。

根據彭博統計，上周外資資金流向，台股已連續5周獲得資金淨流入，上周吸金3.2億美元（約新台幣99.6億元），成為近周唯一吸金的亞洲股市，不過外資在印度股市持續在買賣超中擺盪，上周流出4.2億美元（約新台幣130.8億元）；南韓則連2周被外資賣超，上周失血4.1億美元（約新台幣127.7億元）。

請繼續往下閱讀...

▲▼外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股上周淨流入3.2億美元。（圖／中信投信提供）

▲外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股上周淨流入3.2億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，從匯率與證交所數據中發現，外資對台股仍有信心，因此連續5周獲得資金淨流入，顯見台股基本面後市看好。就經濟數據來看，台灣PMI數據上揚，展望正向，加上本周企業將陸續公布營收，目前對主流股票第3季的表現樂觀看待。

這周除了營收消息外，中美兩國也將針對僵持一年多的貿易議題進行談判，周俊宏認為，中美貿易針鋒相對之下，技術能力高的台廠因替代需求相對受惠，加上重要電子龍頭股也對後市持正向看法，個股表現相對值得期待。

展望後市，周俊宏表示，目前市場預期，美國聯準會今年還會降息一次，而台股的高殖利率，可望在低利環境下，持續吸引外資。在布局上，5G、伺服器、半導體、進口替代與生技都是可多關注重點，只是大盤指數持續在高點盤旋，建議投資人以選股操作，唯有居安思危，才能掌握行情。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
夜店哥嗨完搭Uber回家　15分鐘車程醒來「離家160km」
快訊／文化大學棒球隊陳偉濠比賽嗆主審　賽後衝摩鐵吸毒洩憤遭逮
快訊／國慶連假防「連千毅之亂」　韓國瑜突宣布「閉鎖式臨檢」
《通靈2》首播PTT傻眼一片！郭書瑤直播吐實：一開始不能接受
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

搶救實體「書局」！圖書出版免營業稅　財政部盼符合3條件

SDP（堺工廠）發聲明：台灣廠商84億元貨款將完全依照合約履行付款

元富證券號召同仁、客戶淨灘　善盡企業社會責任守護海洋

台股上周勇奪外資吸金王寶座　第4季展望正向可瞄準5大族群

鍵盤、影像、電源三大產品線爆發　群光第3季營收年增6.4%創新高

聯合再生合併滿週年　首發兩款「氫能機車」

低利率、寬鬆政策浮濫　專家指金價、美元同步上揚將成常態　

國泰世華KOKO推3大出國神器　刷卡享5.8%回饋、班機延誤最高賠1.8萬

聯詠9月營收56.14億元創單月新高　Q3財測近高標

貿易仍紛亂、大山跨不過！9月出口為281億美元　年減4.6%

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

記錄小阿金35週狂奔吃飯成長史 滑倒模樣萌翻網：長多大都憨XD

搶救實體「書局」！圖書出版免營業稅　財政部盼符合3條件

SDP（堺工廠）發聲明：台灣廠商84億元貨款將完全依照合約履行付款

元富證券號召同仁、客戶淨灘　善盡企業社會責任守護海洋

台股上周勇奪外資吸金王寶座　第4季展望正向可瞄準5大族群

鍵盤、影像、電源三大產品線爆發　群光第3季營收年增6.4%創新高

聯合再生合併滿週年　首發兩款「氫能機車」

低利率、寬鬆政策浮濫　專家指金價、美元同步上揚將成常態　

國泰世華KOKO推3大出國神器　刷卡享5.8%回饋、班機延誤最高賠1.8萬

聯詠9月營收56.14億元創單月新高　Q3財測近高標

貿易仍紛亂、大山跨不過！9月出口為281億美元　年減4.6%

台中灑水車轉彎失控翻覆　四輪朝天險撞進加油站

琳得科與心路基金會大手牽小手歡樂足夢日

麥可B喬丹超愛《火影忍者》！COACH為他推出聯名　嗚人外套、血輪眼腰包帥炸

「生醫下世代園區」台南　黃偉哲見證工研院與成大簽署MOU

懷孕期間發現腦瘤！「太太、寶寶2選一」逼哭溫柔丈夫

台一國際為掩4億虧損做10年假帳　財務主管撐不住自首「20億沒了」

男孩挑戰「魔鬼身材門」整顆頭卡死半小時　消防員一分鐘救出

台南市政府首件官告民案　王家貞怒批是綠色恐怖

13歲多多「漂整頭金髮＋打耳洞」變成熟酷妹！　近照曝光…網評戰翻

搶救實體「書局」！圖書出版免營業稅　財政部盼符合3條件

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

財經熱門新聞

遠雄4大弊案一次看懂！　趙藤雄..

高鐵南延票價預估出爐！左營到屏..

大聯大文曄終止代理德儀　股價重..

遠雄弊案扯出遠雄人壽、遠雄營造..

高鐵南延注定賠錢　財長：不一定

拒當下流老人　各年級生解方看這..

徐旭東問王文淵穿什麼內褲　老友..

家長連署要「帶薪陪病假」　勞動..

電子支付好夯！使用人數衝568..

勞動部：外送業者如未配合「外送..

國泰KOKO推3大出國神器　刷..

郭明錤：明年Q1 iPhone..

任天堂出貨衝！旺宏9月營收創新..

剩餘財產分配請求權　期限內要給..

更多熱門

相關新聞

影／達人：投信瘋狂大買台股　投資人要特別當心行情近尾聲！

全球製造業近期傳出的數據都不理想，加深市場對經濟衰退疑慮，但在《雲端最有錢》節目中，三位來賓一致認為，台股是在這波亂象中占到便宜的。不過，來賓也提醒，當心近期投信大買台股，意味行情可能接近尾聲。

掌握產業趨勢　買在飆股起漲點

蘋概股撐盤！台股收盤上漲40點　守住10,900點並收復均線

貿易談判10日登場　中國縮水協議

櫃買中心響應2019世界投資者週

關鍵字：

中信投信貿易戰投資理財台股選股外資吸金

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

魚死了！貴婦淚崩撒錢「辦富豪式喪禮」

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超毛

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面