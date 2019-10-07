台股上周勇奪外資吸金王寶座　第4季展望正向可瞄準5大族群

▲展望台股後市，法人表示，台股的高殖利率可望持續吸引外資，5大族群都是可多關注重點。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

美股近期表現強勁，加上陸股適逢十一長假休市，台股跟隨美股走勢，表現亮眼、月線有撐。觀察外資動向，資金持續湧入台股，上周淨流入3.2億美元，奪下新興亞股的吸金王。展望後市，中信投信表示，隨著旺季來臨，第4季可望有正向表現，建議投資人可留意5G、伺服器、半導體、進口替代與生技等5大族群表現。

根據彭博統計，上周外資資金流向，台股已連續5周獲得資金淨流入，上周吸金3.2億美元（約新台幣99.6億元），成為近周唯一吸金的亞洲股市，不過外資在印度股市持續在買賣超中擺盪，上周流出4.2億美元（約新台幣130.8億元）；南韓則連2周被外資賣超，上周失血4.1億美元（約新台幣127.7億元）。

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▲外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股上周淨流入3.2億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，從匯率與證交所數據中發現，外資對台股仍有信心，因此連續5周獲得資金淨流入，顯見台股基本面後市看好。就經濟數據來看，台灣PMI數據上揚，展望正向，加上本周企業將陸續公布營收，目前對主流股票第3季的表現樂觀看待。

這周除了營收消息外，中美兩國也將針對僵持一年多的貿易議題進行談判，周俊宏認為，中美貿易針鋒相對之下，技術能力高的台廠因替代需求相對受惠，加上重要電子龍頭股也對後市持正向看法，個股表現相對值得期待。

展望後市，周俊宏表示，目前市場預期，美國聯準會今年還會降息一次，而台股的高殖利率，可望在低利環境下，持續吸引外資。在布局上，5G、伺服器、半導體、進口替代與生技都是可多關注重點，只是大盤指數持續在高點盤旋，建議投資人以選股操作，唯有居安思危，才能掌握行情。

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