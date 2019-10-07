千萬豪侈皇宫配美女荷官　狂吸孝子賭客...警扣3億籌碼抓37人

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢警分局7日偵破一處大型賭場，查扣約3億籌碼及現金78萬餘元賭資，並逮捕37人，其中有15名賭客及6名女荷官。警方說，這處賭場斥資千萬仿照外國賭場規格，於網路主打美女荷官並以荷官學苑作為掩護，甚至有賭客為了與美女荷官一親芳澤，3天就在該處擲下20萬「孝子」錢！

▲中壢警破獲假荷官學苑真賭場。（圖／翻攝自網路）

中壢警分局長劉印宮表示，對於違法賭博行為，警方絕對責無旁貸全力清查，而該案為全桃園第一件破獲以博奕學苑掩護經營的大型賭場，未來警方將持續矯正不良風俗，淨化轄區治安，打擊犯罪。

▲▼查扣籌碼及賭資。（圖／記者楊淑媛翻攝）

中壢警分局是在7日凌晨3時許，由桃檢賴謝銓檢察官指揮大批警力破獲於中壢區民族路上的大型賭場。該賭場斥資千萬仿照外國賭場規格且主打美女荷官並以荷官學苑作為掩護，以台灣將成立賭場之名目，吸引民眾加入荷官培訓行列學習一技之長，訓練項目多元計有百家樂、德州撲克、21點、三寶、妞妞等賭法，學成後通過考試會頒發證照，未來更可向外發展與陸、港、澳等國際大都市接軌。

▲逮捕涉案人37人。（圖／記者楊淑媛翻攝）



警方表示，該賭場在網路上以粉絲專頁吸引民眾，同時輔以會員制過濾成員及招募新成員獎金抽成方式，一個帶一個讓民眾掉入賭博陷阱，業者首先在賭場一樓設置實習桌讓學員實習熟悉玩法，實習期間並讓美女荷官露臉吸引賭客進一步上鉤，時機成熟便帶上樓參與賭博，甚至有賭客為了與美女荷官一親芳澤，花了不少錢。

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