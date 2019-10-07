有您環境更美麗　環保署向全國清潔人員致敬

▲環保署在台南市辦理「南區清潔隊資源回收座談會」，台南市長黃偉哲到場致意。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為以實際行動肯定清潔人員辛勞，並使資源回收工作持續精進，環保署10月7日在台南市辦理「南區清潔隊資源回收座談會」，邀請南部雲林、嘉義、台南、高雄、屏東及澎湖縣等7縣市的清潔隊與會研討及交流分享政策推動的經驗。

行政院長蘇貞昌於8月13日出席「全國清潔隊長業務交流會議」時表示，清潔隊員工作多元，若沒有清潔隊員，城市運作將陷入停擺。有賴於各縣市清潔隊對推動垃圾減量及資源回收工作的堅持，全國垃圾回收率從2001年的12.68％，提升至2018年的60.54％，若非由第1線同仁加強向民眾宣導並協助垃圾分類，是無法達到這個成績的。

為照護清潔隊員，提供舒適安全的工作環境，提升工作形象及士氣，環保署對於站在第一線與我們生活最為接近的清潔隊員，給予最大的支持及照護，環保署規劃多項補助措施，包括『好穿』『好洗』『好行』『好住』『好安全』，總經費達新臺幣70億元，並將以最快速度、實際行動肯定清潔人員辛勞。

環保署補助多功能輕便工作服，保障清潔隊員作業安全，也象徵著隊員們將以高熱誠服務民眾。補助地方購置預鑄式沐浴、盥洗設施及洗衣機等，提供清潔隊於隊部環境內自身梳洗設施盥洗設備，讓清潔人員在工作後可以乾乾淨淨回家，也維護清潔同仁健康清新之形象。持續補助各縣市政府垃圾車、資收車、清溝車、重機具等機具之汰換，利其器並讓工善其事，加速推動環保業務與資源回收工作，以及營造安全的工作環境。補助清潔隊安全防護裝備，讓清潔隊員從事垃圾收集分類和資源回收時能有安全的工作防護。

環保署表示，清潔人員不分日夜為了家園環境清潔，默默付出的精神令人感動，中央除規劃多項補助以外，也將在10月25日「清潔隊員節」辦理感謝活動，敬請大家期待。

台南市環保局長林淵淙表示，清潔隊員是環保單位最重要的夥伴，平日工作極為辛勞，特別感謝行政院及環保署張子敬署長關懷基層清潔隊員的需求，製作輕便又帥氣的工作服、加設盥洗設備、配置防護裝備，同時加速汰換老舊的清除機具，這些都是我們確實需要的。

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