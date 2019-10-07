　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

有您環境更美麗　環保署向全國清潔人員致敬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲環保署在台南市辦理「南區清潔隊資源回收座談會」，台南市長黃偉哲到場致意。（圖／記者林悅翻攝）

▲環保署在台南市辦理「南區清潔隊資源回收座談會」，台南市長黃偉哲到場致意。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為以實際行動肯定清潔人員辛勞，並使資源回收工作持續精進，環保署10月7日在台南市辦理「南區清潔隊資源回收座談會」，邀請南部雲林、嘉義、台南、高雄、屏東及澎湖縣等7縣市的清潔隊與會研討及交流分享政策推動的經驗。

行政院長蘇貞昌於8月13日出席「全國清潔隊長業務交流會議」時表示，清潔隊員工作多元，若沒有清潔隊員，城市運作將陷入停擺。有賴於各縣市清潔隊對推動垃圾減量及資源回收工作的堅持，全國垃圾回收率從2001年的12.68％，提升至2018年的60.54％，若非由第1線同仁加強向民眾宣導並協助垃圾分類，是無法達到這個成績的。

為照護清潔隊員，提供舒適安全的工作環境，提升工作形象及士氣，環保署對於站在第一線與我們生活最為接近的清潔隊員，給予最大的支持及照護，環保署規劃多項補助措施，包括『好穿』『好洗』『好行』『好住』『好安全』，總經費達新臺幣70億元，並將以最快速度、實際行動肯定清潔人員辛勞。

環保署補助多功能輕便工作服，保障清潔隊員作業安全，也象徵著隊員們將以高熱誠服務民眾。補助地方購置預鑄式沐浴、盥洗設施及洗衣機等，提供清潔隊於隊部環境內自身梳洗設施盥洗設備，讓清潔人員在工作後可以乾乾淨淨回家，也維護清潔同仁健康清新之形象。持續補助各縣市政府垃圾車、資收車、清溝車、重機具等機具之汰換，利其器並讓工善其事，加速推動環保業務與資源回收工作，以及營造安全的工作環境。補助清潔隊安全防護裝備，讓清潔隊員從事垃圾收集分類和資源回收時能有安全的工作防護。

環保署表示，清潔人員不分日夜為了家園環境清潔，默默付出的精神令人感動，中央除規劃多項補助以外，也將在10月25日「清潔隊員節」辦理感謝活動，敬請大家期待。

台南市環保局長林淵淙表示，清潔隊員是環保單位最重要的夥伴，平日工作極為辛勞，特別感謝行政院及環保署張子敬署長關懷基層清潔隊員的需求，製作輕便又帥氣的工作服、加設盥洗設備、配置防護裝備，同時加速汰換老舊的清除機具，這些都是我們確實需要的。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
夜店哥嗨完搭Uber回家　15分鐘車程醒來「離家160km」
快訊／文化大學棒球隊陳偉濠比賽嗆主審　賽後衝摩鐵吸毒洩憤遭逮
快訊／國慶連假防「連千毅之亂」　韓國瑜突宣布「閉鎖式臨檢」
《通靈2》首播PTT傻眼一片！郭書瑤直播吐實：一開始不能接受
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

委外薪資未調整　陳怡珍爭取委外清潔人力福利　

「生醫下世代園區」台南　黃偉哲見證工研院與成大簽署MOU

台南市政府首件官告民案　王家貞怒批是綠色恐怖

思點子與玩美力教室　崇學國小創意情境中理解國際文化

林智信出版回憶錄　分享藝術創作理念與人生經歷

嘉義市打卡新熱點　地中海風便利店還有超人陪你逛

竹市勞工處拍攝宣傳影片　鼓勵銀髮就業第二春

佛光山圓福寺行腳托缽辦學　活動邁入第12年

竹東首家混合型日照中心　歡笑聲中迎重陽

最新配備！網狀反光背心加裝8顆LED「爆閃燈」　維護交警安全

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

記錄小阿金35週狂奔吃飯成長史 滑倒模樣萌翻網：長多大都憨XD

委外薪資未調整　陳怡珍爭取委外清潔人力福利　

「生醫下世代園區」台南　黃偉哲見證工研院與成大簽署MOU

台南市政府首件官告民案　王家貞怒批是綠色恐怖

思點子與玩美力教室　崇學國小創意情境中理解國際文化

林智信出版回憶錄　分享藝術創作理念與人生經歷

嘉義市打卡新熱點　地中海風便利店還有超人陪你逛

竹市勞工處拍攝宣傳影片　鼓勵銀髮就業第二春

佛光山圓福寺行腳托缽辦學　活動邁入第12年

竹東首家混合型日照中心　歡笑聲中迎重陽

最新配備！網狀反光背心加裝8顆LED「爆閃燈」　維護交警安全

委外薪資未調整　陳怡珍爭取委外清潔人力福利　

台中灑水車轉彎失控翻覆　四輪朝天險撞進加油站

琳得科與心路基金會大手牽小手歡樂足夢日

麥可B喬丹超愛《火影忍者》！COACH為他推出聯名　嗚人外套、血輪眼腰包帥炸

「生醫下世代園區」台南　黃偉哲見證工研院與成大簽署MOU

懷孕期間發現腦瘤！「太太、寶寶2選一」逼哭溫柔丈夫

台一國際為掩4億虧損做10年假帳　財務主管撐不住自首「20億沒了」

男孩挑戰「魔鬼身材門」整顆頭卡死半小時　消防員一分鐘救出

台南市政府首件官告民案　王家貞怒批是綠色恐怖

13歲多多「漂整頭金髮＋打耳洞」變成熟酷妹！　近照曝光…網評戰翻

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

地方熱門新聞

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗..

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認..

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全..

刷掉批韓者　韓粉改口：轉貼來的

花蓮「花生湯用罐裝」　老闆娘回..

祈福法會陣頭太多　活動逾時引爆..

即／台中市緊急通知　連3天空品..

南市議員到議長室飆三字經　限1..

台南山上花園水道博物館開幕

6年前拒搬遷　輔信王公現同意搬..

「幹譙阿嬤」不罵人改換監視器

2男想買酒慶生！用手機翻譯搶移..

中鋼公司輸送帶摩擦起火　遭罰2..

整頓新莊四維路攤販　祭26張罰..

更多熱門

相關新聞

搶救記憶扶輪健康憶起來！

國際扶輪3470區與台南市政府以及奇美醫院合作，舉辦「搶救記憶 扶輪健康憶起來」活動，期望透過宣導及提前篩檢，延緩失智症的發生，10月6日黃偉哲市長特地到活動現場，感謝國際扶輪社特別舉辦園遊會活動，關懷長者健康。

黃偉哲與監護兒少一起陪伴長輩同歡

曾文溪畔市集音樂會

回收個體業補助最高提升至3500元

流浪狗咬傷人事件頻傳　林美燕要求黃偉哲重視問題

關鍵字：

環境環保署清潔人員黃偉哲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

魚死了！貴婦淚崩撒錢「辦富豪式喪禮」

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超毛

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面