雲林縣政府財政改善　縣民平均減少2千負債

▲雲林縣政府明年度總預算完成編列，雲林縣公共債務220.28億元，平均每人負債3萬2千元，較2年前減少2千多元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府明年度總預算完成編列，雲林縣議會將於下周召開定期會審查，縣政府往年為了平衡預算，長達22年虛列20多億元，遭到監察院糾正，109年度預算虛列0元，縣政府也公布截至9月底止，雲林縣公共債務220.28億元，平均每人負債3萬2千元，較2年前減少2千多元。

雲林縣府秘書長張志銘表示，張麗善縣長上任後召開內部預算初審會議、檢討執行力，以109年度編列預算歲入308.43億元、歲出306.68億元、強制還本1.75億元而預算部分是近22年來首度出現0元。

▲雲林縣政府明年度總預算完成編列，雲林縣公共債務220.28億元，平均每人負債3萬2千元，較2年前減少2千多元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府財政處長張裕忠指出，109年度獲配中央財源增加6.06億元，且前瞻計畫減少，縣庫配合款減輕6.47億元，有助於歲入歲出平衡。

財政處副處長張志盟也說，截至今年9月底止，1年以上債務未償餘額為175億元、未滿1年公共債務未償餘額為45億元，換算全縣人口平均每人負擔債務3.2萬元，與前2年相較減少了2千多元負債，財政明顯有改善。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

【其他新聞】

►雲林縣政府成立青創補助金 助青年實現創業夢

►斥資千萬！北港朝天宮第三代祖媽轎 「六儀鸞轎」竣工圓造

►農作物「沼」肥分 ？ 雲林縣環保局免費幫忙「找好找滿」



買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

