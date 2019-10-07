哈吉貝「開針眼」暴速增強！挑戰今年最強颱　專家示警：對日本是極大考驗

▲天氣風險公司總監賈新興指出，哈吉貝細小的颱風眼出現，表示它正在快速茁壯中。（圖／翻攝自賈新興臉書）

記者賴文萱／台北報導

今年第19號颱風哈吉貝持續增強，今（7）日清晨還僅是輕颱等級，但下午已快速增強到中颱上限，氣象局預估最快今晚就可達強颱，周末2天將撲向日本本州。天氣風險公司示警，美軍聯合警報中心用了「超快速增強 (Extreme RI)」來形容哈吉貝的驚奇表現，周日哈吉貝將掃過日本本州，對日本防災體系會是非常、非常大的考驗。

氣象預報員陳伊秀表示，哈吉貝颱風清晨還是輕颱等級，但下午增強速度相當快，近中心最大風速已來到每秒48公尺，達中颱上限，增強速度比預期還要快，最快今晚到明天清晨就有機會達強颱等級。

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▲哈吉貝颱風下午路徑略東修，周末影響日本地區。（圖／中央氣象局）

今年截至目前最強颱風為「蝴蝶」、「利奇馬」，近中心最大風速達每秒53公尺，未來哈吉貝颱風發展條件良好，可望挑戰今年最強颱風位置。氣象局指出，哈吉貝路徑又略往東修，預計周六、日2天撲向日本，對台灣沒有影響，但近期要赴日的民眾需多加留意颱風動態。

▲哈吉貝挑戰今年最強颱，沿高壓邊緣北上，周日襲日本。（圖／翻攝自天氣風險）

天氣風險公司指出，哈吉貝颱風在今天清晨還只被氣象局評定為輕度颱風等級，到現在強度已經來到「中度颱風上限」，美軍聯合警報中心用了「超快速增強 (Extreme RI)」來形容哈吉貝的驚奇表現。

目前颱風仍在持續增強，颱風眼細小但清晰可見，眼牆冒出大量閃電訊號，未來2-3天各種發展條件都仍良好，哈吉貝應該可以很輕鬆的挑戰今年最強颱風的位置（今年最強颱風仍為2月的第2號蝴蝶颱風），甚至與大西洋的Dorian颶風一較高下。

天氣風險表示，對於氣象學家來說這是個很值得觀察的颱風，對於日本來說可謂如臨大敵。預報在這個周日，哈吉貝颱風將快速掃過日本本州，對日本的防災體系會是非常、非常大的考驗。

▲哈吉貝颱風快速增強中，預計國慶連假後期侵襲日本。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇│天氣特急」FB粉絲專頁）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」則分析，哈吉貝颱風已經增強為中度颱風，預計不久將再度增強為強烈颱風叩關今年地表最強風暴的地位。不過，倒是不用擔心它會不會來台灣，因為根據近幾日的模式預測變化，侵襲台灣的機會愈來愈低，反而是侵襲日本的機會愈來愈高。

台灣颱風論壇表示，主要原因可歸因於盤據在北回歸線上的副熱帶高壓，將分裂成「大陸副高」及原本的「西太副高」，使得哈吉貝颱風可以藉由兩個副高中間的破口北上。也就是因為大陸副高盤據在台灣上空，使得全台各地這一周大致上都是晴朗的天氣。

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