鍵盤、影像、電源三大產品線爆發　群光第3季營收年增6.4%創新高

▲群光智慧綠能大樓。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

群光電子（2385）今（7）日公布9月自結合併營收達91.3億元，月增1%，年增6.4%，繼8月首度突破90億元後，持續站上90億元，改寫單月歷史新猷；累計今年前9月自結合併營收達到679.1億元，年增6.4%，再創歷史新高。



法人分析，受惠持續強勁的市場需求與傳統NB出貨旺季兩股力量拉抬，智慧家庭、遊戲機、電競相關、Type C筆電與大瓦特數筆電等多項產品助攻，激發群光的鍵盤、影像、電源三大產品線在第3季成長爆發，推升群光營收攀登單季新高，達到261.9億元，季增16.1%，年增4.8%。



群光今年上半年非PC與PC的產品營收佔比分別已達52%與48%，其中在非PC產品當中，又以AIOT等附加價值較高的相關產品的營收佔比最高，並受惠產品組合優化與轉型策略執行效益成功發酵，群光今年上半年每股稅後純益達4.26元，創下歷史新高。



法人表示，群光第3季營收創下單季新高，獲利能力也可望優於第二季；展望第4季，隨著消費性電子產品的旺季到來，本季營收在智慧家庭等市場需求強勁的明星產品帶動下，可望較去年同期穩健成長，全年營收可望改寫歷史新高。

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