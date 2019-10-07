陸火箭球迷發文「燒五星旗」　馬上被逮「#我與球隊共存亡#」

▲網友穿火箭球衣燒五星旗，還在微博發文。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）因發表支持香港示威的貼文，導致火箭隊在大陸被全面封殺。吉林省遼源市的火箭隊球迷「王顥達」（網名）為了支持火箭隊，在微博貼出自己燒毀五星旗的照片，並下了「#我與球隊共存亡#」等主題標籤（Hashtag），結果幾個小時後就被大陸網警逮補。

「王顥達」6日在微博貼出自己燒毀五星旗的照片，照片中，他穿著火箭隊球星哈登（James Harden）的「13號」球衣，頭戴一頂黑色鴨舌帽以及黑色口罩，並下了「#我與球隊共存亡#」「#來抓我吧#」「#哈們#」3個主題標籤。

▼網警立刻逮補燒旗網友。（圖／翻攝微博）

網友推測，王顥達應該是火箭隊的死忠球迷，平常把哈登視為偶像，因為火箭隊近日因「莫雷事件」被罵得很慘，他為了支持球隊，才會發文。

王顥達的貼文一發出，隨即引起眾多大陸網友的不滿，也有人向警方檢舉。才過了幾個小時，遼源市的網路警察就宣布已經抓到人，附上一張被拘留的照片，並指出，「王顥達」現年25歲，發表了侮辱國旗等言論，案件正在進一步審理中。

▼火箭隊總管莫雷（左）與球星哈登（右）。（圖／達志影像／美聯社）

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