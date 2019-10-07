前CIA局長：川普破壞民主法律、激起對立　國家安定堪慮

▲前中央情報局（CIA）局長布倫南（John Brennan）批評川普毀壞國家制度與法律。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國中央情報局（CIA）前局長布倫南（John Brennan）於6日表示，川普正在毀壞美國賴以建國的民主原則，破壞法律與制度，甚至激化黨派對立，「我想，國家的安定真的堪慮。」據了解，他自從2017年卸任以後，對於總統的批判力道就非常嚴厲，也成為川普長期抨擊的首要目標之一。

布倫南接受美國國家廣播公司（NBC）節目《會晤新聞界》（Meet the Press）採訪，分析目前眾議院對於總統彈劾案的情報工作。他被要求以外國情報工作者的角度審視美國政府，「我們會把它看成一個非常腐敗的政府，正被一個強勢的人左右，而這個人已經足以摧毀國家法律與制度。」

根據《中央社》報導，布倫南認為，川普行事作風專制，「我認為，如果一名獨斷獨行的人掌握了民主，那麼它也將不再是民主了。」他指出，共和黨員們任憑總統「擺布」，導致美國政壇動盪，黨派對立，造成政府耗損，「做為美國國家基礎的民主原則正在受到侵蝕。」

▲美國總統川普在「通俄門」調查期間，也強烈抨擊布倫南。（圖／路透）

根據《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）報導，布倫南2017年1月卸任後，對於川普一直抱持著非常犀利、批判的態度。川普也時常抨擊布倫南，尤其前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查「通俄門」案期間，甚至於2018年8月試圖撤銷這名前情報局局長的安全許可資格。



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