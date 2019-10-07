不用出國！屏科大國際嘉年華　12國美食文化一次體驗

▲屏科大國際事務處於7日早上在圖書與會展館一樓辦理「2019─2020海外學習展暨國際嘉年華」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學國際事務處於7日早上在圖書與會展館一樓辦理「2019─2020海外學習展暨國際嘉年華」，讓同學們不必搭飛機，藉由境外學生一次滿足12個國家地區異國美食料理，體驗多元文化及美食，結交異國朋友，開拓國際視野，進而學習、了解如何幫助國際學生更快適應當地生活。

▲▼國際嘉年會活動。

參與這次活動有語言中心、教務處、研究發展處、跨領域中心；並由來自新南向國家的尼泊爾及越南學生擔任開場舞者，表演當地精彩的民族文化舞蹈揭開序幕。

副校長陳瑞仁致詞期勉學生把握青春在學時光，努力為自己拓展各種海外留遊學之機會，讓自己能在求學生涯中多添一次在異國學習與生活的經驗，未來會彌足珍貴。

活動設計了國際知識大富翁趣味競賽，題目包羅萬象，上至天文下至史地文化等，讓參與學生在歡樂中獲得相關國內外知識與時事，並有馬來西亞、泰國、印度、日本、印尼、尼泊爾、越南、香港、澳門、史瓦帝尼、大洋洲、美洲等12個國家地區異國風味及學校健康中心配合推廣飲食衛生，不同異國風味及知識，讓學生收穫滿滿。



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