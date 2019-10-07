廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

記者鄒鎮宇／花蓮報導

花蓮「鋼管紅茶」被踢爆使用館頭花生轉賣，引起許多網友氣憤，紛紛到google洗1星負評謾罵。沒想到，許多網友找錯店家，直接到正宗的「廟口紅茶」店留言，讓老闆娘看完非常無奈，「覺得很傷心啊，被人家抹黑啊，怕會影響到我們的生意」。

有民眾日前發現，花蓮知名的「鋼管紅茶」老闆將成本30元不到的罐頭花生湯倒入杯中，再加入糖水調和，轉手賣出65元的價格，以此轉取暴利。雖然事後老闆出面解釋，花生湯都是自己煮的，但客源減少不能再煮大桶，才會使用花生湯罐頭，除非假日人潮多了才會啟用鋼管。

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▲▼花蓮鋼管紅茶老店被爆使用花生仁罐頭裝杯賣的。（圖／東森新聞）



據了解，「鋼管紅茶」因位於花蓮知名包子店「公正包子」隔壁，因此許多觀光客吃包子之餘也會購買花生湯來喝，日積月累下來累積900多則評價，如今造假事件曝光，許多網友氣不過，也紛紛留下一星負評。

沒想到，在花蓮使用鋼管紅茶為招牌的店家不是只有「鋼管紅茶」，位於成功街的「廟口紅茶」才是正宗，光是網路評價就累積近6000則，但事件爆發後許多網友也找錯店家留言，導致廟口紅茶背負汙名。

▲▼廟口紅茶被誤會，老闆娘苦笑澄清。（圖／東森新聞）



「覺得很傷心啊…」廟口紅茶的老闆娘苦笑說，她的親戚、同學看到新聞後都打電話跟她說「唉呦你們怎麼這樣」，她才一一解釋化解誤會，「他（鋼管紅茶店）那個鋼管是裝飾用，又沒有在流，也沒有裝紅茶」。

老闆娘說，她看到網路上的負評傷心又擔心，深怕無端被抹黑會影響到生意，「我們家的花生湯用機器下去脫，又用手工下去挑選，慢火下去熬煮7小時」，希望她們對商品的堅持可以化解這次的誤會。

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