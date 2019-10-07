　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者鄒鎮宇／花蓮報導

花蓮「鋼管紅茶」被踢爆使用館頭花生轉賣，引起許多網友氣憤，紛紛到google洗1星負評謾罵。沒想到，許多網友找錯店家，直接到正宗的「廟口紅茶」店留言，讓老闆娘看完非常無奈，「覺得很傷心啊，被人家抹黑啊，怕會影響到我們的生意」。

有民眾日前發現，花蓮知名的「鋼管紅茶」老闆將成本30元不到的罐頭花生湯倒入杯中，再加入糖水調和，轉手賣出65元的價格，以此轉取暴利。雖然事後老闆出面解釋，花生湯都是自己煮的，但客源減少不能再煮大桶，才會使用花生湯罐頭，除非假日人潮多了才會啟用鋼管。

▲▼花蓮鋼管紅茶老店65元花生湯被爆是罐頭裝杯賣的。（圖／東森新聞）

請繼續往下閱讀...

▲▼花蓮鋼管紅茶老店被爆使用花生仁罐頭裝杯賣的。（圖／東森新聞）

▲▼花蓮鋼管紅茶老店65元花生湯被爆是罐頭裝杯賣的。（圖／東森新聞）

據了解，「鋼管紅茶」因位於花蓮知名包子店「公正包子」隔壁，因此許多觀光客吃包子之餘也會購買花生湯來喝，日積月累下來累積900多則評價，如今造假事件曝光，許多網友氣不過，也紛紛留下一星負評。

沒想到，在花蓮使用鋼管紅茶為招牌的店家不是只有「鋼管紅茶」，位於成功街的「廟口紅茶」才是正宗，光是網路評價就累積近6000則，但事件爆發後許多網友也找錯店家留言，導致廟口紅茶背負汙名。

▲▼錯了！鋼管紅茶遭爆「花生湯罐裝」網洗負評 老闆娘急澄清。（圖／東森新聞）

▲▼廟口紅茶被誤會，老闆娘苦笑澄清。（圖／東森新聞）

▲▼錯了！鋼管紅茶遭爆「花生湯罐裝」網洗負評 老闆娘急澄清。（圖／東森新聞）

「覺得很傷心啊…」廟口紅茶的老闆娘苦笑說，她的親戚、同學看到新聞後都打電話跟她說「唉呦你們怎麼這樣」，她才一一解釋化解誤會，「他（鋼管紅茶店）那個鋼管是裝飾用，又沒有在流，也沒有裝紅茶」。

老闆娘說，她看到網路上的負評傷心又擔心，深怕無端被抹黑會影響到生意，「我們家的花生湯用機器下去脫，又用手工下去挑選，慢火下去熬煮7小時」，希望她們對商品的堅持可以化解這次的誤會。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘難過：每天花7hrs手
大媽買筍絲拜拜！「中午吃一口」拿回整包求退錢　攤販妹怒
「Her」全館66折起！「超夯21天霜」限時特賣　好心動阿~
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／要試乘法拉利！2醉漢進車行「翹腿睡30分」...還把老闆當uber司機

陸客狠撕台大連儂牆！學生會堅決不撤告、和解　籲「撕一貼百」

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

夏日回憶、廟前石獅受青睞　崑大餐飲系赴大馬廚藝挑戰賽奪2銀1銅　

【英語多益通】上班心很累？來學「耍廢」、「分心」的英文怎麼說

琳得科與心路基金會大手牽小手歡樂足夢日

南方澳大橋「頭七日」！交部發文各單位：10日內全面清查高風險橋梁

愛爾麗集團攜手尖端醫強強聯手　建構再生醫學頂尖細胞實驗室

辦公室瘋傳！風靡上班族的超準心理測驗 　你還沒測嗎？

癌逝爸寫下「19年份生日卡」　「父女跨越時空對話」藏大洋蔥：父愛一直都在

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

記錄小阿金35週狂奔吃飯成長史 滑倒模樣萌翻網：長多大都憨XD

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

影／要試乘法拉利！2醉漢進車行「翹腿睡30分」...還把老闆當uber司機

陸客狠撕台大連儂牆！學生會堅決不撤告、和解　籲「撕一貼百」

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

夏日回憶、廟前石獅受青睞　崑大餐飲系赴大馬廚藝挑戰賽奪2銀1銅　

【英語多益通】上班心很累？來學「耍廢」、「分心」的英文怎麼說

琳得科與心路基金會大手牽小手歡樂足夢日

南方澳大橋「頭七日」！交部發文各單位：10日內全面清查高風險橋梁

愛爾麗集團攜手尖端醫強強聯手　建構再生醫學頂尖細胞實驗室

辦公室瘋傳！風靡上班族的超準心理測驗 　你還沒測嗎？

癌逝爸寫下「19年份生日卡」　「父女跨越時空對話」藏大洋蔥：父愛一直都在

跟親民黨拿總統大選門票？　王金平：我從頭到尾說參選到底啊！

林宥嘉做音樂太拼憂「會提早死掉」...丁文琪心疼送「愛的箴言」暖哭了

影／要試乘法拉利！2醉漢進車行「翹腿睡30分」...還把老闆當uber司機

SPF粉底≠防曬！每天簡單5步驟「養出蛋白肌」...早晚保濕超重要

多喝水還不夠！外國研究：最佳美肌飲品竟是牛奶

破壞台大連儂牆　陸男遭諭令限制出境…二姑：他後天要回去耶

曾雅蘭小孩嗆「聊天就能賺錢」　張鳳書出妙招：帶來錄影保證唉唉叫

日職／季後賽連3天登板　宋家豪挨致命轟吞敗樂天淘汰

「限2000名」郭台銘粉絲見面會10／20南下高雄　10／27轉進台中

台積電7奈米強效版已量產　6奈米2020年底量產

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

生活熱門新聞

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連..

跟連千毅買包安太座「YSL變Y..

國慶連假「北中南東」天氣出爐

Uber Eats折70元神券..

柏油路上3個「突起小黑方盒」　..

同事戴綠水鬼上班！他氣勢被輾壓

現金回饋神之卡　無腦刷至少賺2..

好市多黑色購物節來了！日期曝光

哈吉貝最快今誕生！一路西衝恐大..

哈吉貝開眼「暴速增強」！挑戰今..

嬤問大夜女店員「30歲了嗎？」..

便當店點「合菜+肉」超划算　份..

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」..

快訊／哈吉貝開眼轉中颱　吳聖宇..

更多熱門

相關新聞

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

花蓮「鋼管紅茶」因被踢爆花生湯是罐頭花生湯裝杯來賣，引起關注，不少人驚訝這間花蓮知名打卡美食景點，竟然改用「手工裝杯」賣給客人，事件不斷在網上引起討論，甚至有許多人去Google評論給予一顆星謾罵。不過有網友發現其實這家並不是許多人印象中的鋼管紅茶店，真正正宗的鋼管紅茶店，是位在成功街的廟口紅茶。

花蓮「花生湯用罐裝」　老闆娘回應了

快訊／花蓮東大門起火！黑煙狂竄人車逃

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

花蓮清晨臨時宣布停班停課　徐榛蔚回應了

關鍵字：

花蓮鋼管紅茶花蓮鋼管紅茶廟口紅茶

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

魚死了！貴婦淚崩撒錢「辦富豪式喪禮」

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

女友曾是AV女優　25歲男崩潰…

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面