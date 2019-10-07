殺人嫌犯裝痛落跑　警看著他跳上車「過失致脫逃」緩起訴

▲陳姓男子去年持槍到萬華廟會討債被眾人追打，過程中連開3槍導致1人死亡。（圖為資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市萬華區在2018年底有一場為期3天的廟會活動，發生陳姓男子帶槍討債，1名男子鼠蹊部中槍不治案，陳男當場遭眾人教訓打傷，檢警將他逮捕聲押不成後，他自己跑去醫院就醫，莊姓警員去拘提他之後，他卻裝痛、趁隙打電話叫友人開車接他，然後跳上車逃走，台北地檢署7日依殺人等罪起訴陳男，至於莊警則被依過失致脫逃罪緩起訴。

▲陳嫌逃跑過程中跌倒，槍枝走火，子彈射進一旁車輛。（圖為資料照／記者邱中岳翻攝）

萬華青山宮2018年11月29日結束年度「靈安尊王暗訪遶境活動」盛事，陳姓男子在30日凌晨，趁著人潮還在的時候，帶槍到廟會附近討債，因此與人發生衝突，陳男先朝地上開槍，流彈波及楊男，眾人開始追打陳男，陳男再開1槍，射中為姓男子鼠蹊部，陳男之後跌倒又誤射1發，集中附近的車輛板金。

最後陳男被警方逮捕移送法辦，檢察官將他聲押遭法院駁回，陳男因此自行前往西園醫院就診，檢察官確認陳男傷勢穩定後，再開拘票請警方前往拘提，沒想到穿著便衣的莊警抵達醫院病房後，陳男又開始裝病裝痛，還說要到車上拿東西，卻趁機打電話給不知情的林姓友人求救。

▲鼠蹊部中槍的魏姓男子送醫20多天後不治。（圖為資料照／記者趙永博攝）

林姓友人依約開車到醫院大門，陳男立刻跳上車大喊「有人要追我，快走」，林男知道陳男才剛在廟會惹事，誤把後面穿著便服的莊警認錯是仇家追趕，因此加足油門就跑，但最後陳男和林男仍被警方循線逮捕。

此時，在廟會被一槍打中鼠蹊部的魏男傷重不治，陳男因此被依不確定故意殺人、脫逃等罪起訴，開車載走陳男的林姓友人因不知情，不起訴。至於莊姓警員拘提嫌犯未帶戒具，導致人犯脫逃，但檢察官考量莊警平時表現良好，給予緩起訴處分，條件是支付公庫1萬5000元。

親愛的，哥都給妳了



【其他新聞】

直播主「媁哥」辣照被盜用媒介性交易 控前東家誣告妨害名譽

瞎掰草藥水治癌症...她喝半年乳癌0期變4期 報警求救：我不想死

前法官向北韓買煤 非遭制裁禁運的政府賣出不涉《資恐法》

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

