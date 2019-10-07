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聯合再生合併滿週年　首發兩款「氫能機車」

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▲聯合再生能源董事長洪傳獻。（圖／記者姚惠茹攝）

▲聯合再生能源董事長洪傳獻。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

太陽能廠聯合再生（3576）今（7）日舉辦合併滿週年活動，董事長洪傳獻表示，聯合再生在積極實施轉型策略後，今年上半年模組營收相對去年同期成長52%，電廠系統相關營收成長208%，同時積極培植發展儲能系統產品及氫能機車為主的新事業，並首次發表兩款全新「氫能機車」。

聯合再生能源董事長洪傳獻表示，台灣太陽能產業進入2.0的新時代，與再生能源政策進入2.0的新階段，聯合再生能源的轉型成功讓我們看到台灣太陽能產業的新希望，期許這成功轉型的成果結合政府的力量，帶領台灣再生能源產業邁出第一步，登上國際舞台，重返科技島的榮耀。

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聯合再生滿週年之際，同時舉辦新品發表會，展示成功開發出的台灣第一部普通重型氫燃料電池機車，性能媲美125cc的燃油引擎機車，總碳排放量是一般電動機車的1/3，燃油引擎機車的1/20，最終排放物只有水，真正實現乾淨、安靜、快速的零汙染交通工具。

第二款則是小動力的綠牌機車，適合都會區悠遊自在的便利代步工具，而氫燃料電池應用範圍廣泛，小至時下最風行的無人機，大至載人運輸的船隻、飛行載具等，可以為地球和人類的生活環境提供另一種新的潔淨能源。

營運方面，聯合再生表示，太陽能事業以模組品牌及系統業務為主的商業模式，已經在三合一後徹底轉型，不僅讓2018年台灣太陽能安裝量再次達到新高，更讓聯合再生的模組市占率約50%為台灣第一，並完成台灣最大單一案場彰濱太陽光電100MW的模組出貨。 

聯合再生指出，為了提供完整的可再生能源解決方案，研發設計儲能相關產品從中小型家用儲能、工業級儲能系統和鋰電池電源組，目前各項產品已經開始銷售出貨，大型工業級儲能系統為全台第一家經UL實驗室取得美國UL9540認證的儲能系統，具備分散式綠能平滑輸出之功能，未來將配合國內大型案場標案搭配建置。

至於中小型家用及攜帶型儲能產品，聯合再生表示，不僅有助於家庭綠電高低峰電力使用調整，並能大幅縮減家庭電費，實際落實節能減碳，而且還具備不斷電系統功能，以及連結手機APP隨時連結查看使用狀況的功能，目前已經在歐、美、澳等地區銷售。

鋰電池電源組部分，聯合再生表示，公司已經出貨到歐洲市場，同時加速導入國內科技大廠，以提供穩定的電力供輸品質，同時讓聯合再生在2019上半年持續保持市占率第一的位置，且系統業務方面也穩健成長，目前已經取得海軍軍港屋頂專案，預計在第4季開工，未來將深耕規劃農光共生與漁電共生專案。

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