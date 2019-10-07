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超微、英特爾CPU的煎鬆餅挑戰！耗時18分鐘　煎到一半還死機

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▲▼超微、英特爾CPU的煎鬆餅挑戰。（圖／翻攝自YouTube／Tom`s Hardware）

▲英特爾與超微兩款高階CPU運轉時所散發的「廢熱」誰能更好地用來「煎鬆餅」？（圖／翻攝自YouTube／Tom`s Hardware）

記者王曉敏／綜合外電報導

英特爾（Intel）與超微（AMD）間的競爭從效能、市佔...現在又打到廚房了嗎？外媒日前發布影片測試，英特爾與超微兩款高階CPU運轉時所散發的「廢熱」誰能更好地用來「煎鬆餅」？結果發現，搭載超微CPU的「煎盤」溫度達到50度後便無法再往上提升，硬要將其溫度拉高還會使系統直接死機。

硬體評測網站Tom's Hardware日前發布一場有趣的競賽，探討：英特爾及超微哪個CPU煎出來的鬆餅更好？該網站採用英特爾Core i9-9980XE及超微Threadripper 2990WX兩款商業級高階處理器進行測試，並將兩者分別放置於微星X299 XPower Gaming AC及微星MEG X 399 Creation主機板上運行，至於GPU及電源環境則完全相同。他們拆除了兩者的散熱器，並在上頭放上一個4.25吋的小平底鍋，便開始實驗。

在英特爾的實驗中，Tom's Hardware將CPU的溫度上限從100度增加至105度，並在平底鍋底部塗上散熱膏。Core i9-9980XE光是待機溫度就高達74度，運行後即輕鬆達到104度，雖然中間系統一度關閉，不過在他們安裝散熱風扇指向VRM（電壓調節模組）後，系統便再次開始運行。最終，Core i9-9980XE共花費18分鐘左右將鬆餅完全煎熟。

接著則是超微的測試，Threadripper 2990WX的大小較Core i9-9980XE大些，因此Tom's Hardware對該CPU寄予厚望，畢竟理論上這樣導熱會較英特爾的CPU更平均，不過結果卻令人失望。Threadripper 2990WX的待機溫度僅在40度至50度間，在Tom's Hardware以AIDA64啟動燒機程序後，系統便直接死機，即便裝上散熱器仍無法重新啟動，最後鬆餅也未能完全煎熟。

許多玩家會利用各種花式的散熱方式，想辦法逼出CPU的極限效能，英特爾Core i9-9980XE及超微Threadripper 2990WX皆有各自的優勢，但就「烹飪」方面，明顯只有一個贏家。不過Tom's Hardware也警告讀者，請勿在家中嘗試此實驗，破壞CPU事小，若實驗過程中將自己燒傷就得不償失了。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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